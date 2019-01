Temelín loni vyrobil 15,66 TWh elektřiny, loňský rekord nepadl

Jaderná elektrárna Temelín loni vyrobila 15,66 TWh elektřiny. Je to o 0,8 TWh méně než v roce 2017. Nižší výrobu způsobily dvě plánované odstávky, které v součtu trvaly 121 dní. Je to i tak druhá nejvyšší roční výroba v Temelíně, zatím rekordní byla v roce 2017, v němž Temelín vyrobil 16,48 TWh elektřiny. Řekl to temelínský mluvčí Marek Sviták.

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín dodaly loni do přenosové sítě téměř 30 TWh elektřiny, o necelé 0,2 TWh více než v roce 2017. "Na nárůst měla rozhodující vliv výrazně vyšší meziroční výroba v Dukovanech, více elektřiny než roční plán dodal do přenosové sítě i Temelín," řekl mluvčí.

Jaderná elektrárna Dukovany loni vyrobila 14,25 TWh proudu, zhruba o pětinu více než v roce 2017. Loni tak dosáhla šesté nejlepší výroby v historii. Řekl to mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. V předchozích letech byla výroba nižší kvůli delším odstávkám spojeným s dokončováním investic, s kontrolami a testy. Od začátku uvedení do provozu v roce 1985 vyrobila Jaderná elektrárna Dukovany celkem 433 TWh elektřiny.

Ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský vidí přesto rezervy ve stabilitě výroby. "Několik krátkých vložených odstávek jsme sice zvládli dobře, ale i tak chci jejich počet výrazně snížit," uvedl.