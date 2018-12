Tesco věnuje více jak pět milionů korun na projekty neziskových organizací.

Do 5. kola grantového programu společnosti Tesco "Vy rozhodujete, my pomáháme" se letos přihlásilo 536 projektů.

Přihlašovací fáze programu Tesco "Vy rozhodujete, my pomáháme" byla v polovině listopadu ukončena. Neziskové a příspěvkové organizace mohly své projekty na zlepšení prostředí v jejich okolí přihlašovat od 8. října. Organizátoři letos přijali celkem 536 projektových žádostí.

Nominované projekty nyní posuzuje odborná komise. 270 nejlepších komunitních projektů se bude začátkem roku 2019 ucházet v 90 regionech celé České republiky o hlasy zákazníků a zároveň o finanční podporu. Celkově Tesco rozdělí 5 040 000 korun. Program "Vy rozhodujete, my pomáháme" funguje již od roku 2016. Možnost získat finanční podporu od Nadačního fondu Tesco využilo od té doby již více než 540 projektů, které dohromady získaly částku 13 milionů korun.

Podpora lokálních komunit je pro obchodní řetězec velmi důležitá. Proto i v letošním 5. kole Tesco opět finančně ocení projekty, které skončí v zákaznickém hlasování na druhém či třetím místě. "Těší nás, že povědomí o našem grantové projektu Vy rozhodujete, my pomáháme, neustále roste a hlásí se stále velké množství projektů a organizací. Máme tak společně s našimi zákazníky skvělou možnost podpořit vynikající aktivity v místě jejich bydliště," uvádí Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco ČR. Vítězné projekty získají stejně jako v předchozích letech 30 tisíc korun na realizaci. Projekty, které skončí na druhém místě, získají 16 tisíc korun, projekty na třetích místech pak deset tisíc korun.

Jednotlivé nápady neziskových organizací nyní posuzuje komise složená ze zástupců odborného garanta programu, kterým je Nadace rozvoje občanské společnosti, a vybraných zaměstnanců společnosti Tesco. Do zákaznického hlasování mohou postoupit pouze projekty, které jsou transparentní, důvěryhodné, udržitelné, mají dopad na okolí a potenciál pro zapojení občanů v dané komunitě. Do pátého kola programu se přihlásilo 193 projektů se zaměřením na pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám. 142 projektů cílí na vzdělávání a rozvoj dovedností dětí, mládeže a dospělých. Ostatní projekty se zabývají například podporou rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci, rozvojem komunitního života a prostředí i podporou zdraví a zdravého životního stylu.

Hlasování o nejlepší dobročinné projekty neziskových a příspěvkových organizací začne 21. ledna. Vše je v rukou zákazníků obchodů Tesco. Ti budou moci hlasovat až do 17. února pro projekt, který by si přáli realizovat v jejich okolí. Zákaznické hlasování probíhá v prodejnách sítě Tesco prostřednictvím žetonů. Za každý nákup zákazník obdrží jeden hlasovací žeton, který může následně vhodit do hlasovacího boxu, a tím podpořit projekt, který je mu nejbližší. Organizace mohou navíc v průběhu hlasování prezentovat svůj projekt a svou činnost i přímo zákazníkům na jednotlivých obchodech. Vítězné projekty budou veřejnosti oznámeny v týdnu od 6. března.

Více informací o programu najdete zde.