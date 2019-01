Těžba uhlí klesla, naopak vzrostlo množství vyrobeného koksu

V Česku se loni vytěžilo meziročně méně uhlí. Výrazněji klesla produkce černého uhlí, která se proti roku 2017 snížila o 18 procent na 4,5 milionu tun. Objem vytěženého hnědého uhlí pak proti předloňsku klesl pouze mírně, a to o 0,4 procenta na 39,2 milionu tun. O 2,5 procenta na 2,5 milionu tun naopak vzrostlo množství vyrobeného koksu. Vyplývá to z aktuální statistiky ministerstva průmyslu a obchodu.

"Pokles produkce hnědého uhlí lze považovat za kosmetický. Nicméně koresponduje s dlouhodobým trendem útlumu těžby hnědého uhlí, související například s přísnějšími ekologickými limity. V případě černého uhlí hrají roli spíše lokální faktory, jelikož se cena komodity stále nachází na zvýšených úrovních," řekl portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Produkce uhlí, černého i hnědého, dlouhodobě klesá, uvedl analytik Finlordu Boris Tomčiak. "Důvodem je postupný přechod na spalování jiných energetických surovin, jako jsou kupříkladu zemní plyn nebo biomasa. Nárůst produkce koksu byl způsoben zvýšenou poptávkou ze zahraničí. Téměř celé navýšení totiž šlo na export," dodal analytik.

Jediným českým producentem černého uhlí je společnost OKD. Černouhelné doly, v nichž pracuje zhruba 9500 lidí, loni prostřednictvím své společnosti Prisko převzal stát. Původní společnost OKD změnila název na Správa pohledávek OKD. Zůstaly v ní pohledávky za bývalými majiteli a závazky vzniklé předtím, než se firma dostala v roce 2016 do úpadku.

"Ekonomicky byl rok 2018 výrazně lepší, než jsme očekávali, než se plánovalo. Ale že by předčil rok 2017, kdy jsme vydělali tři miliardy, to se čekat nedá. Toho roku byla opravdu výjimečná situace, kdy se tehdejšímu vedení OKD podařilo maximalizovat těžbu, aby se co nejvíce uhlí prodalo za vysoké ceny," uvedl v pondělním rozhovoru pro deník Mladá fronta Dnes předseda představenstva Priska Marian Klásek.

Podle údajů Bloombergu činí v současné době cena energetického černého uhlí na trhu více sto dolarů za tunu (2250 korun za tunu). V polovině loňského roku byla jeho cena přes 110 dolarů za tunu (2475 korun za tunu), během roku 2016 naopak klesla pod 50 dolarů za tunu (1125 korun za tunu).

Hnědé uhlí se v Česku těží v severních Čechách. V sokolovském hnědouhelném revíru těží Sokolovská uhelná, v rámci severočeského hnědouhelného revíru Severočeské doly, které patří energetické společnosti ČEZ. Dále tu těží Severní energetická a Vršanská uhelná, které patří do skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Koks v ČR vyrábí například ostravská OKK Koksovny, která je součástí Holdingu MTX Group podnikatele Petra Otavy, syna bývalého spolumajitele OKD.

Koks se vyrábí z mletého kvalitního černého uhlí. V peci s omezeným přístupem kyslíku při teplotách nad 1000 stupňů Celsia jsou během takzvané karbonizace odstraněny prchavé složky. Výsledný produkt se používá zpravidla jako palivo nebo při výrobě surového železa.