Úvěry ze stavebního spoření jsou po letech levnější než hypotéky

Úvěry ze stavebního spoření se letos po mnoha letech staly ve většině případů levnějšími než hypoteční úvěry. Důvodem je rychlejší reakce poskytovatelů hypoték na pohyb úrokových sazeb, které nyní pod tlakem České národní banky porostou.

Hlavním důvodem je podle analytičky bankovních produktů Broker Consulting Mariany Kuckirové rozdílná tvorba úrokové sazby u stavebních spořitelen a u bank. Ty rychleji reaguji na cenu peněz na trhu a čelí vyhrocenějšímu konkurenčnímu boji. "Dá se předpokládat, že podobný vývoj bude přetrvávat a je potřeba rozlišovat, zda se bavíme o překlenovacím úvěru, nebo řádném úvěru ze stavebního spoření. Každý produkt může mít jinou sazbu," upozornila.

Podle analytika Chytrého Honzy Karla Kotouna stoupá kvůli rostoucím cenám nemovitostí objem průměrných cílových částek na stavebním spoření. I díky tomu jsou spořitelny zásobeny hotovostí, kterou nyní kvůli očekávanému zvyšování komerčních sazeb chtějí nabízet pod tržní úrokovou cenou. Těžit z toho podle něj budou moci koncoví zákazníci, pro které se tak úvěry od stavebních spořitelen mohou stát výhodnější než hypoteční úvěry.

"Stavební spořitelny mají díky vkladům střadatelů levnější zdroje, mohou tedy nabídnout nižší sazbu," doplnila analytička Partners Marcela Mazáková. Zda je pro klienta levnější hypotéka či úvěr ze stavebního spoření, je podle ní ale třeba propočítat, protože u překlenovacího úvěru se platí úroky z celého úvěru.

"Stavební spořitelny poskytují úvěry ze stavebního spoření. To se ale může sjednat i několik let před čerpáním úvěrů. Ze zákona je úroková sazba známá už při založení spoření. Tím pádem mohou reagovat úrokové sazby úvěrů se zpožděním vůči hypotečnímu trhu," řekl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. To samé platilo i při poklesu sazeb. Průměrné sazby u hypoték šly dolů rychleji než průměrné sazby úvěrů ze stavebního spoření.

Analytik společnosti Swiss Life Select Jiří Sýkora připomněl, že úvěry od stavebních spořitelen jsou na rozdíl od hypoték pořád zatížené poplatky za vedení úvěru. Je podle něj také třeba počítat s tím, že u překlenovacích úvěrů se poměrně dlouhou dobu platí úroky z celé částky úvěru, tedy nesplácí se jistina.

Česká národní banka začátkem srpna zvýšila své úrokové sazby. Základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 1,25 procenta. ČNB zvýšila také lombardní sazbu, a to o 0,25 procentního bodu na 2,25 procenta. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazba, na kterou jsou například navázány penále za nesplácené úvěry nebo neuhrazené daně, rada zvýšila o 0,2 procentního bodu na 0,25 procenta.

Průměrná úroková sazba hypoték v červnu klesla na 2,49 procenta z květnových 2,51 procenta, podle údajů Fincentra Hypoindexu šlo o první letošní pokles. Na minimu byla sazba předloni v prosinci, a to na 1,77 procenta. Letos v lednu byla na 2,28 procenta.