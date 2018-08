Většina dospělých Čechů spoří, hlavně na důchod

Až 86 procent dospělých Čechů spoří. Využívají k tomu primárně spořicí účet a penzijní připojištění. Nejčastějším důvodem ke spoření je vytvoření finanční rezervy a spoření na důchod. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Raiffeisenbank. V průzkumu bylo dotázáno 802 respondentů ve věku 25 až 55 let s osobním příjmem nad 15 tisíc korun měsíčně.

"Těší nás, že Češi spoří pravidelně. Průměrně si odkládají 3600 korun měsíčně a za rok zvládnou našetřit 43 200 korun. V případě spoření platí, že čím vyšší vzdělání a příjem lidé mají, tím větší cítí potřebu spořit," uvedl produktový manažer Raiffeisenbank Roman Přeučil.

Pokud Češi spoří, využívají především spořicí účet a penzijní připojištění (po 58 procentech). Stavební spoření má 39 procent lidí a peníze do obálky si dává více než pětina dotazovaných. Častěji pak nespoří lidé s příjmem do 20 tisíc korun, mladí lidé a respondenti s názorem, že spořit smysl nemá, protože hodnota jejich úspor klesá.

Za účelem vytvoření finanční rezervy spoří 75 procent Čechů. Na dovolenou si šetří 34 procent oslovených, 18 procent spoří 'jen tak' a 15 procent respondentů průzkumu uvedlo, že spoří na své koníčky. Mladí lidé ve věku od 25 do 34 let šetří zejména na bydlení či svatbu. Naopak starší lidé nad 45 let šetří ve větší míře na důchod.