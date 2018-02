Výroba hermelínu se stěhuje ze Sedlčan. Město naříká

V Sedlčanech na Příbramsku skončí tradiční výroba sýrů. Společnost Savencia Fromage & Dairy Czech Republic ji chce kvůli zvýšení efektivity do roka a půl postupně přesunout do závodu v Hesově na Havlíčkobrodsku. ČTK to po jednání s vedením firmy řekli starosta Sedlčan Jiří Burian (ODS) a ředitelka krajské pobočky úřadu práce v Příbrami Renata Malichová. V sedlčanském závodě pracuje téměř tři sta lidí.

Podle Buriana jde o špatnou zprávu pro město. Připomněl, že v sýrárně nacházely hodně uplatnění ženy. "Ta fabrika tu má svou téměř sedmdesátiletou historii, má tradiční výrobu, která odtud zmizí. A to je asi největší ztráta včetně těch pracovních míst," uvedl Burian.

Výroba v Sedlčanech má být snižována postupně, ukončení je plánováno příští rok v květnu. Firma chce podle Buriana zachovat vazby na dodavatele mléka, volné protory hodlá nabídnout pro jinou výrobu. Zaměstnanci dostanou nabídku pracovat v Hesově nebo v dalším výrobním závodě Savencie v Hodoníně. Odcházejícím lidem chce firma vyplatit nadstandardní odstupné.

Pracovníci úřadu práce plánují, že vyjedou přímo za zaměstnanci sýrárny. "Sestavíme výjezdovou jednotku, která bude s těmi lidmi jednat a nabízet jim místa," uvedla Malichová. Cílem je, aby plynule přešli na jiné pozice nebo zaměstnanecké rekvalifikace. Část pracovníků chce firma přesvědčit k odchodu na Vysočinu.

V Sedlčanech je podle Buriana zatím nízká nezaměstnanost (kolem 3,5 procenta), sýrárna patří mezi největší zaměstnavatele. Dalším významným podnikem jsou Sedlčanské strojírny, hodně lidí pracuje i v nemocnici. "Řada lidí také dojíždí za prací do Prahy," dodal starosta.

Sedlčanská mlékárna zahájila výrobu v 50. letech minulého století, sýr Hermelín byl zpočátku vyráběn pouze ručně v malém množství. V roce 1981 byla uvedena na trh Lučina. V letech 1963 až 1991 patřila mlékárna podniku Laktos, v roce 1992 byla přeměněna na akciovou společnost Povltavské mlékárny. Od roku 1996 je závod součástí francouzské skupiny Bongrain. Od roku 2016 mlékárenské podniky ze Sedlčan, Hodonína a Přibyslavi vystupují pod jednotným názvem Savencia. Změna názvu měla podpořit mezinárodní viditelnost firmy.

Otázkou je, jaký bude další osud obchodní značky Sedlčanský, pod níž se prodávají známé hermelíny a další výrobky. V minulosti se pořádala například i soutěž štafet v kvadriatlonu O pohár sedlčanského hermelínu.