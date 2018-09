Vysokoškolák a muž. Jak vypadá průměrný dolarový milionář v ČR?

Průměrnému dolarovému milionáři je v Česku 53 let, jde stále více o muže (95 procent) než ženy, vysokoškoláky a majitele firem. Hlavním zdrojem jejich příjmů je podnikání. Vyplývá to z průzkumu J&T Banky mezi 173 lidmi, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně milion dolarů (21,7 milionu korun). V ČR je podle odhadů přes 25 tisíc dolarových milionářů. Podle statistik je průměrnému dolarovému milionáři na světě téměř 61 let.

Nejlepší výnos si tuzemští bohatí slibují od stavebních pozemků (39 procent), start-upů (35 procent) či rezidenčních nemovitostí (29 procent). Stálicemi jsou akcie zahraničních firem (20 procent), korporátní dluhopisy (16 procent), směnky (11 procent) či podílové fondy (pět procent). Meziročně si u českých bohatých o něco polepšily akcie českých firem (devět procent). Největší skok v ČR zaznamenala sběratelská aktiva, která se meziročně zdvojnásobila a dosáhla 20 procent.

Dolaroví milionáři u start-upů vnímají riziko a ví, že ne každý nápad vyjde, ale tato forma investice jim nabízí víc než jen zhodnocení peněz. Uplatňují tam zkušenosti a postavení. Mnoho z nich tak v začínajících firmách působí jako mentor.

Stále více dolarových milionářů očekává zajímavý výnos také u kryptoměn. Mohlo by se zdát, že za zvýšeným zájmem o kryptoměny může stát jejich vysoká medializace, zejména pak bitcoinu. Nicméně dolaroví milionáři nepatří k těm, kteří by podléhali mediálním tlakům a trendům. Za investicí vidí nejen kryptoměnu samotnou, ale technologie potřebné pro její existenci. Nyní tak zajímavý výnos od kryptoměn očekává osm procent českých bohatých.

Zajímavý pohled na investiční trendy přináší porovnání v horizontu uplynulých pěti let. Stále více českých dolarových milionářů věří výhodnosti investic do stavebních pozemků, rezidenčních nemovitostí a jiných nemovitostí. Naopak zatímco v roce 2014 očekávalo zajímavé zhodnocení od zemědělské půdy 31 procent českých bohatých, letos je to jen 17 procent.

Nejvíce dolarových milionářů aktuálně zastává pozici majitele či jednatele firmy (51 procent) nebo osoby samostatně výdělečně činné (devět procent). Narůstající věk dolarových milionářů se začíná projevovat také v zastávaných funkcích. Celá sedmina bohatých je ve funkci člena dozorčí rady nebo představenstva, což může souviset v mnoha případech s předáváním žezla nástupcům a ponechání si jen kontrolní role ve vybudovaných impériích. V penzi je jich pak devět procent. Roli zaměstnance zastává 12 procent ve vedoucích pozicích, z pozice specialisty pak dvě procenta českých bohatých.