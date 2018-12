Zakladatelé ePojištění.cz Barta a spol. investovali do projektu Agdata.cz

Zakladatelé ePojištění.cz Barta a spol. investovali do projektu Agdata.cz. Firma se chce stát lídrem na trhu digitalizace v zemědělství. Aplikace pomáhá českým zemědělským podnikům a farmářům zefektivnit provoz.



Dostat české zemědělství na evropskou úroveň na trhu digitalizace - a zjednodušit tak život českým zemědělcům - má ambice nový systém Agdata.cz. Z jednoduché aplikace na tvorbu zákonných evidencí se během ani ne tří let stal komplexní systém pro řízení zemědělského podniku či farmy. Ten sestává především z webové a mobilní aplikace, která za pomoci například GPS jednotek, meteosenzorů, půdních sond či čipů na stroje shromažďuje na jednom místě data pro uživatele, který hned vidí, která oblast je na tom lépe a naopak. Do projektu Agdata.cz investoval fond Pale Fire Capital, který vlastní zakladatelé ePojištění.cz Jan Barta, Dušan Šenkypl a David Holý.



"Investici do Agdata.cz vnímáme jako velkou příležitost, jak pomoci našemu zemědělství v digitalizaci. Cloudový systém na správu farem, umožňující rovněž napojení různých dalších prvků, jako jsou telematika a různé senzory, které třeba měří vzdušnou teplotu nebo vlhkost ve skladu, je podle nás ta správná a progresivní cesta," vyjádřil se k investici Jan Barta z fondu Pale Fire Capital.





Systém Agdata.cz je prospěšný českým farmářům a podnikům zejména v pěti základních oblastech zemědělské prvovýroby. První je oblast řízení podniku jako celku, kde pomáhá především s různými typy evidence. Druhou je sledování a zabezpečení zemědělské techniky pomocí speciálních čipů, kde kromě přehledu pomocí GPS jednotek nad konkrétním místem techniky jsou například i automaticky zaznamenávány polní a luční práce. Třetí oblastí je vytvoření mapy, na které je přehledně vidět, co se pěstuje za plodiny a podobně. Pomocí senzorů je možné sledovat třeba i vlhkostní a teplotní poměry půdy a porostu. Další oblast se týká zvířat. Díky čipům má farmář ihned dokonalý přehled, kde se jeho stádo nachází, a může tak zareagovat na případné nepříznivé vlivy. Poslední sférou je řízení lidí na farmě, kde lze systém využít třeba k mzdové agendě pomocí jednotek pro sledování přítomnosti zaměstnanců na pracovišti. Výhodou systému je možnost jej využívat postupně od holé aplikace se základními možnostmi pro menší farmy až po využití rozšířené verze pro velké podniky.





Aplikace za necelé tři roky vývoje prošla náročným procesem, kdy se z původně jednoduchého programu stal komplexní systém. Během let prošel systém testováním v rodinných farmách i ve větších firmách, aby prošel zátěžovými zkouškami pro všechny typy podniků v tuzemsku a pomohl jim být efektivnější ve světě moderního farmaření. "Na rozdíl od některých průmyslových oborů zatím neprošlo české zemědělství digitalizací. Velká část agendy je na farmách často vedena dosud papírově nebo pomocí vzájemně nespolupracujících zastaralých aplikací. Systém Agdata.cz spojuje data z různých zdrojů - ze zemědělských registrů, telematiky z GPS jednotek, bezdrátových senzorů nebo speciálních družic - a naopak je spojuje do jednoho celku. Velmi tak usnadňuje plánování nebo například vedení dotačních evidencí. Farmář má díky tomu vždy perfektní přehled o dění a podmínkách na svých polích, ve skladech nebo u zvířat. Jednodušeji a rychleji se rozhoduje a nemusí se zabývat zbytečnou administrativou," říká Jiří Musil, CEO a zakladatel Agdata.cz.

Projekt Agdata.cz byl ve vývoji necelé tři roky a nyní získal investici od Pale Fire Capital, za kterým stojí zkušení investoři, jako jsou Jan Barta, Dušan Šenkypl nebo David Holý. Do portfolia fondu patří úspěšné firmy a projekty jako FAVI.cz, JenPráce.cz, Poptávej.cz, eXtra.cz a další. Za vývojem projektu stojí Jiří Musil (CEO), Lukáš Musil (produktový a obchodní ředitel) a Jiří Večeřa (technický ředitel).