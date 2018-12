Zdanění stravenek a ostatních benefitů se od nového roku mění

Do konce roku musí členské státy EU implementovat směrnici o DPH u zaměstnaneckých benefitů. Cílem je minimalizovat rozdíly mezi předpisy jednotlivých států a odstranit dvojí zdanění či nedanění. Směrnice schválená v již červnu 2016 vymezuje jednoúčelové a víceúčelové poukázky a nově definuje oblíbené stravenky. Ustanovení je součástí novely zákona o DPH, která začne platit 1. 1. 2019.

Stravenky patří jednoznačně k nejoblíbenějším benefitům jak na straně zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Podle výzkumu Asociace malých a středních podniků (AMSP) je dostává téměř polovina všech zaměstnaných Čechů. Jejich výhodnost je daná tím, že nezvyšují daňový základ zaměstnance, a proto nespadají do vyměřovacího základu na výpočet sociálního a zdravotního pojištění. Až 55 % z nominální hodnoty stravenek je daňově uznatelným základem pro zaměstnavatele.

Nejasná je ale situace v případě DPH, a právě tu by měla směrnice upravovat. V zásadě jde o to, jakým způsobem držitelé poukázky uplatňují. "Jak a kdy se bude DPH odvádět, závisí na tom, na co lze stravenky a jiné poukázky použít. Zákon zavádí vlastní definici jednoúčelového a víceúčelového poukazu. Je třeba si uvědomit, že kromě stravenek mohou v tomto režimu fungovat i poukazy ze slevových portálů, slevy poskytované mobilními operátory, předplacené karty a různé jiné marketingové nástroje," vysvětlila Gabriela Hoppe, jednatelka společnosti Grant Thornton Tax & Accounting. Dodává, že pokud je poukaz na konkrétní plnění, u kterého je sazba DPH a místo plnění známě, jde o jednoúčelový poukaz a je chápaný tak, jako kdybychom už rovnou zboží pořídili, tj. vystavovatel odvádí DPH. Pozor je ale třeba dát na poukazy do obchodu s oděvy, kde je možné koupit i potraviny, či třeba na slevy na ubytování v hotelovém řetězci, který může být v Čechách na Slovensku. "U víceúčelových poukazů platí, že se k nim nadále chováme jako k ‚penězům' a DPH se odvádí až při uplatnění poukazu u obchodníka. Zde mohou nastat problémy, pokud se budou přeprodávat, stornovat či budou expirovat, nebo pokud vystavovatel není totožný s prodejcem zboží či služby, a pokud se na stravenky vrací peníze," doplnila Gabriela Hoppe. Podle ní lze navíc očekávat, že se zcela zruší možnost vracet peníze, pokud se nevyčerpá hodnota stravenky, protože se obchodník bude chtít vyhnout komplikacím při jejich zúčtování. "Abychom se od nového roku vyhnuli potížím se špatným daněním poukazů, bude potřeba jasně rozlišit mezi tím, co je jednoúčelový a víceúčelový poukaz, a dát si pozor na jejich záměnu," dodala Gabriela Hoppe.