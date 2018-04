Zeman přijal delegaci z čínské CITIC GROUP, může investovat miliardy

Vrcholní manažeři čínského státního konglomerátu CITIC Group navštívili Česko. Delegaci, která vzbuzuje velké očekávání, přijal ve středu odpoledne na Pražském hradě osobně prezident Miloš Zeman.

Podle dosavadních spekulací by se CITIC GROUP mohla stát mimo jiné i akcionářem skupiny CEFC Europe, jež už v Česku podniká a Českou republiku si zvolila jako ústředí pro své evropské aktivity.

Pan prezident dnes přijal na Hradě delegaci skupiny CITIC Group v čele s předsedou představenstva Chang Zhenmingem. pic.twitter.com/358pV7bRQp - Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 18. dubna 2018

Podle dřívějšího prohlášení zástupce CEFC pro Evropu Jaroslava Tvrdíka zveřejněném na sociální sítí Twitter obě společnosti zakládají společnou firmu v Hongkongu. CEFC China v ní bude vlastnit 51 procent, CITIC 49 procent majetku. CEFC China vkládá do nově vzniklé společnosti všechny české projekty. CITIC GROUP pak v odpovídající výši finanční prostředky.

Součástí delegace je přímo předseda představenstva CITIC Chang Zhenming. Ten je v Číně považován za jednoho z nejúspěšnějších manažerů. Vystudoval prestižní univerzitu Tsinghua, profesní titul získal v USA, kde také po tři roky řídil generální zastoupení CITIC Group.

Dalším členem delegace je předseda představenstva společnosti Sinobo Group Zhou Jinhui. Sinobo je soukromou společností, která patří k největším čínským developerům a rozsáhle se angažuje v mezinárodní sportovní výměně. Sinobo majoritně vlastní pekingský fotbalový klub Peking Sinobo Guoan, který by měl být partnerem Slavie Praha. Peking Sinobo Guoan je nejstarší a nejúspěšnější čínský profesionální klub.

Sbližování s čínským finančním sektorem v minulosti potvrdil hradní kancléř Vratislav Mynář. Ten po svém návratu z cesty do Číny v polovině března uvedl, že v příštích týdnech se zástupci čínského kapitálu vydají do Česka a budou se zde chtít setkat s lidmi, kteří stojí za společnými česko-čínskými projekty. Na základě jejich zájmu by se v srpnu či v září mělo konat další česko-čínské podnikatelské fórum.

O CITIC Group

Společnost založená v roce 1979 jako vzorová firma tržních reforem. CITIC Group je veřejně obchodovatelná společnost na hongkongské a šanghajské burze. Spravuje aktiva ve výši přes dvacet bilionů českých korun. Tvoří ji více než 5200 firem s více než 300 tisíci zaměstnanci. Činnost společnosti zahrnuje širokou škálu finančních i nefinančních oblastí. Firma působí ve více než 130 zemích světa a regionech, z se nichž více než dvacet se řadí k zemím ležícím podél iniciativy "One belt, One road".

Finanční sektor společnosti CITIC poskytuje společnostem a zejména projektům iniciativy "One belt, One road" řadu finančních služeb, které zahrnují podporu v podobě úvěrů, finančních nástrojů, financování, investičního zprostředkování aj. Průmyslové podniky CITIC se aktivně podílejí na zahraniční projektové výstavbě, inženýrských projektech na zakázku, vývozu špičkových zařízení, přímých investicích, službách v oblasti provozu a managementu. V těchto oblastech již dosáhly řady významných úspěchů.

Mezi dceřiné společnosti ve finančním sektoru patří China CITIC Bank a CITIC Securities. V nefinančním pak CITIC Mining International, CITIC Construction, CITIC Resources, CITIC Telecom International Holdings Limited nebo CITIC Pacific.