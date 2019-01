Ženy mají v průměru naspořeno o čtvrtinu méně než muži

Téměř 60 procent Čechů by rádo v rámci novoročních předsevzetí letos naspořilo více peněz než loni. V minulosti však slib o větší spořivosti více než polovině těch, kteří si jej dali, celý rok nevydržel. Více chtějí spořit hlavně mladší a střední generace. Vyplývá to z průzkumu ING Bank mezi 500 respondenty.

Novoroční předsevzetí týkající se lepší spořicí morálky si na začátku roku 2019 dalo téměř 70 procent Čechů ve věkové kategorii 15 až 29 let, z dotazovaných ze střední generace do 44 let to bylo skoro 60 procent. Důvodem je podle průzkumu stav současných finančních rezerv lidí, který vnímají jako nedostatečný. Více si plánuje ukládat i 63 procent lidí s největším objemem příjmů, těch s nejnižším výdělkem pouze polovina.

"Podle našich zkušeností si největší částky na spořicí účet ukládají Češi paradoxně na začátku roku v lednu a také v dubnu. Nakonec je to ale celkem logické, protože právě v těchto měsících dostávají zaměstnanci nejčastěji roční či půlroční prémie ke svým pravidelným měsíčním mzdám," ředitel retailové sekce ING Bank Radek Sedlář.

Ženy mají nyní v průměru naspořeno o čtvrtinu méně než muži. Více než polovina (58 procent) mužů je rozhodnuta naspořit větší částku v porovnání s minulým rokem. Naopak polovina účastníků průzkumu nad 45 let nemá potřebu zvyšovat částku, kterou měsíčně běžně spoří. Desetina Čechů nespoří vůbec a 73 procent si spoří na běžných účtech, kde se vklady nezúročují. Až 47 procent respondentů ukládalo v minulém roce své peníze i doma do obyčejné kasičky.

"Fakt, že mají muži o čtvrtinu vyšší úspory, může být dán tím, že muži stále ještě průměrně vydělávají o čtvrtinu více než ženy. Vysvětlením ale může být i to, že muži jsou častěji těmi, kdo spravují rodinnou kasu," dodal Sedlář.

Podle průzkumu nedělá devíti z deseti dotázaných problém ukládat stranou peníze alespoň jednou měsíčně. Na začátku roku se však předsevzetím o spoření do cesty staví slevová politika internetových i kamenných obchodů. Slevovým akcím na často nepotřebné zboží nedokáže odolat čtvrtina dotazovaných. Častěji jim podlehne právě mladší generace a hůře odolávají ženy.