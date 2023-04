Český export s Lidlem opět rekordní, hodnota vyvezeného zboží meziročně vzrostla o 28 %.

Obliba českých výrobků v zahraničí se opět potvrzuje. Hodnota exportu za rok 2022 meziročně stoupla o 28 % a přesáhla částku 14,3 miliardy korun. Ve spolupráci s Lidlem vyvezlo své produkty 186 tuzemských dodavatelů celkem do 29 zemí Evropy a USA.

Čeští výrobci spolupracující s Lidlem slaví v zahraničí úspěch. Údaje za posledních jedenáct let potvrzují, že se českým výrobkům v zahraničí daří. V roce 2022 vzrostla celková hodnota vyvezeného zboží na neuvěřitelných 14,3 miliard korun. Oproti roku 2021 se jedná o skokový nárůst o více než 28 %, což odpovídá cca 3 miliardám korun.

Prostřednictvím Lidlu vyvezlo své výrobky za hranice České republiky 186 výrobců. Mezi největší vývozce již tradičně patří společnost Drylock Technologies, Mlékárna Pragolaktos, MOWI Czechia, ale také LE & CO, La Lorraine, Maso Uzeniny Polička, Bonavita či Delimax.

Nejvíce českých výrobků pak putuje na Slovensko, do Rumunska a Polska, v porovnání s rokem 2021 výrazně vzrostl export českého zboží také do Lotyšska, Nizozemska, USA i na Kypr.

"Data za předešlé roky potvrzují, že české výrobky jsou opravdu žádané nejen v tuzemsku. Produkty pod našimi privátními značkami spojuje především vysoká kvalita a příznivá cena a základem úspěchu je perfektní a dlouhodobá spolupráce s našimi dodavateli. Jsme moc rádi, že její výsledek mohou ocenit také zákazníci v zahraničí," hodnotí výsledky exportu generální ředitel společnosti Lidl Česká republika Adam Miszczyszyn.

Všechny výrobky musejí bez výjimky splňovat vysoké kvalitativní nároky, které platí pro všechny dodavatele i země, kde Lidl působí. Podmínkou spolupráce je také schopnost zajistit požadovaný objem zboží nejen pro Českou republiku, ale i zahraničí. Dodavatelům pak odpadají starosti s nalezením partnerů pro prodej, investice do reklamy, ale také zajištění logistiky. Zboží je nutné dodat pouze do centrálního skladu, jeho následnou dopravu do dalších zemí již zajišťuje Lidl.