Český fintech získal dosud největšího investora

Až 250 milionů korun s možností dalšího navýšení získá v příštích dvou letech česká fintechová skupina Orka Ventures od nového portfoliového investora nordIX. Zavedená německá finanční skupina, jež spravuje aktiva za více než 12 miliard korun, tak zajistí dostatek prostředků na poskytování půjček neustále rostoucímu počtu klientů v severských zemích, kde v současnosti Orka Ventures působí.

"Díky novému partnerství se můžeme nyní soustředit na zkvalitňování našich technologií, přípravu expanze do dalších zemí včetně České republiky, a především na vývoj zcela nových produktů v rámci chystané neobankovní mobilní aplikace Orka Card," uvedl generální ředitel skupiny Orka Ventures Ondřej Šmakal.

Podle Šmakala půjde například o předplacené platební karty, jež Orka Ventures nyní připravuje ve spolupráci s karetní společností Visa a finským cloudovým zpracovatelem karetních transakcí Enfuce. Brzy přibudou také úvěry na inovativním principu "Buy Now, Finance Later". Klient si v takovém případě sám zvolí, které již uskutečněné nákupy chce zpětně profinancovat a v jaké výši. Postupně budovaná neobankovní aplikace Orka Card však má do budoucna zahrnovat komplexní sadu finančních produktů.

"Nechceme budovat další tradiční banku s tím, že ji jen schováme do mobilní aplikace. Spíše než jako konkurenci finančním domům vnímáme Orka Card jako špičkovou službu zaměřenou na klienty, které dnes banky nechtějí nebo neumějí obsloužit," popisuje Šmakal.

Skupina nordIX v současnosti obhospodařuje šest speciálních investičních fondů zaměřených na zhodnocování peněz v dluhopisech, fondech kvalifikovaných investorů či prostřednictvím přímých investic. K uzavření dlouhodobého partnerství s Orka Ventures využila svého fondu nordIX European Consumer Credit. Ten se zaměřuje na investice do evropských poskytovatelů spotřebitelských půjček - od P2P platforem až po poskytovatele služeb typu "Buy Now, Pay Later" a nyní spravuje aktiva za více než 1,5 miliardy korun.

"Orka Ventures nás zaujala svým transparentním a obezřetným procesem uzavírání a zpracovávání půjček, příznivým poměrem výnosu a rizika a v neposlední řadě také profesionálním managementem. Naše partnerství proto považujeme za mimořádně atraktivní příležitost ke dlouhodobě bezpečné a výnosné investici," uvedl Claus Tumbrägel, generální ředitel nordIX.

Pro skupinu Orka Ventures představuje nordIX dosud největšího institucionálního investora. Kromě dalších private equity investorů si česká fintechová skupina zajišťuje financování také vlastními silami, a to zejména díky tržbám v zemích, jako je Dánsko nebo Island, kde dnes působí.

"Při stávajícím nastavení produktů nám spolupráce s nordIX zajistí v severských zemích financování na příštích 24 měsíců. Během nich očekáváme nárůst objemu poskytnutých úvěrů i počtu klientů na čtyřnásobek," uvedl Ondřej Šmakal. Součástí dohody s nordIX je podle něj možnost budoucího navýšení investice. S rostoucím objemem nových úvěrů však rychle porostou také možnosti samofinancování skupiny, očekává generální ředitel Orka Ventures.