Český výrobce barefoot obuvi navržené fyzioterapeuty otevírá v Praze první kamennou prodejnu

Ve středu 7. září otevírá na pražských Vinohradech svou první prodejnu Ahinsa shoes, úspěšná značka barefoot obuvi navržené fyzioterapety, která si zakládá na udržitelnosti a etické výrobě. Nabídne oblíbené modely ze stálé nabídky i novou kolekci pro podzim a zimu. O ručně šité barefoot boty mají zájem lidé z celého světa, měsíčně se zhotoví až 2300 párů. Na jaře chce firma začít vyrábět boty na míru pomocí 3D tisku a do budoucna plánuje otevřít výrobnu v USA.

Česká značka ručně vyráběné barefoot obuvi Ahinsa shoes, kterou vybudoval fyzioterapeut Lukáš Klimpera, otevírá v Praze svou první prodejnu vůbec. V ulici Londýnská 81 na Vinohradech nabídne nejprodávanější modely a novou kolekci pro nadcházející podzim a zimu.

"Přestože cílíme na prodej na internetu a snažíme se o co nejkomfortnější servis, například okamžitými výměnami velikostí zdarma, pro spoustu kupujících je důležité si boty vyzkoušet naživo. Kamennou prodejnou se chceme lidem ještě více přiblížit," vysvětluje Lukáš Klimpera, fyzioterapeut a zakladatel Ahinsa shoes. Dokonce zamýšlí pravidelné fyzioterapeutické konzultace a semináře, na kterých si zákazníci vše otestují v praxi pod odborným vedením.

První dva dny bude Lukáš Klimpera s návštěvníky konzultovat výběr bot, probere zdravou chůzi a poradí, jak začít s barefoot obuví. Čeká na ně také analýza stélky, doporučení vhodného cvičení pro zdravá chodidla a jejich diagnostika pomocí podometru.

Trh postrádal zdravé boty, fyzioterapeut je vyrobil sám

Lukáše Klimperu rozčilovalo, když jeho pacienti po hodinovém snažení nazuli běžnou obuv, která znehodnotila efekt terapie. Dlouho hledal boty, v nichž by lidé chodili stejně zdravě jako bosky. Žádné ale nenašel, a tak se sám pustil do výroby, a nyní je dokonce doporučují lékaři. Ručně vyráběné boty z nezničitelných veganských materiálů respektují tvar chodidla a mají za úkol osvobodit nohy. A to se jim daří - jak potvrdila i studie na Masarykově univerzitě, podle níž je tlakový otisk bosé nohy a Ahinsa shoes téměř identický.

"Chůze je přirozený pohyb a i dospělý člověk se může naučit chodit zdravě. Už od dětství obouváme neanatomické boty, které nedovolí citlivě našlapovat. Barefoot bota, tedy bota pro přirozenou bosou chůzi, není jen o tenké podrážce. Je vyrobená tak, aby noha fungovala co nejsvobodněji. To znamená, že nesmí chodidlo nijak omezovat," popisuje Lukáš Klimpera.

Českou barefoot obuv kupují lidé z celého světa

Návrhy a testovací modely vznikají u nás, zatímco šití v Chorvatsku, kde se měsíčně vyrobí až 2300 párů. K jejich zhotovení se používají udržitelné materiály, které pocházejí z Evropy. Jedinou výjimku tvoří Malai, materiál z recyklovaného kokosového odpadu původem z Indie. Zkouší také alternativní látky z pytlů od kávy, džínoviny či ojetých pneumatik.

Ahinsa shoes si už během prvních let získaly zákazníky doma i v zahraničí, dnes je obouvají lidé po celém světě. "Kromě Česka a Slovenska hodně prodáváme v Německu, Rakousku, Beneluxu, Švédsku, ale i v Austrálii nebo USA, kde je o tenhle druh obuvi obrovský zájem. Na Západě hodně lidí zajímá i naše etická a zároveň ruční výroba. Nejvíc zákazníků přitahuje barefoot, ale třeba v Německu to hodně dotahuje právě veganství. Zdejší zákazníci jsou ochotni za kvalitu a etickou výrobu zaplatit," uvádí Lukáš Klimpera.

S ohledem na rostoucí poptávku firma transformovala distribuční řetězec a spustila globální on-line prodej. Impulsem byla také opatření během pandemie, která jiné formy prodeje neumožňovala. Nyní tvoří 90 % nákupů objednávky z e-shopu, přitom na začátku pandemie to byla pouze pětina.

Firmu čeká 3D tisk na míru i expanze do USA

Na jaře příštího roku čeká firmu důležitá inovace, která umožní vyrábět standardní modely a později také boty na míru na 3D tiskárně. "Zákazník si kdekoli na světě vyfotí mobilem nohy a aplikace z fotografií složí 3D model, který nám pošle. Vytiskneme mu jeho vlastní kopyto, na kterém buď zhotovíme boty na míru, nebo mu vytiskneme celou 3D botu na tiskárně v jeho rozměrech," upřesňuje Lukáš Klimpera. Ahinsa shoes připravuje také diagnostiku funkce nohy podle ochozených stélek. Firma má dále ambici expandovat na Západ a v budoucnu otevřít vlastní výrobnu v USA, aby díky lokální produkci měla co nejmenší dopad na planetu.

O Ahinsa shoes

Fyzioterapeut Lukáš Klimpera dlouho hledal etické boty, ve kterých by lidé chodili stejně zdravě jako bosky. Nenašel, a tak se rozhodl je vyrobit sám. Dnes jeho boty nosí zákazníci po celém světě. Vznikají ručně z nezničitelných veganských materiálů a mají důležitý úkol: Osvobodit vaše nohy. A to se jim daří - jak potvrdila i studie na Masarykově univerzitě. Poznejte je na ahinsashoes.cz.