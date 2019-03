Český výrobce Preciosa-Lustry vystaví své výrobky v Šanghaji

Tradiční český výrobce osvětlení Preciosa-Lustry Kamenický Šenov otevírá vlastní předváděcí prostor v Šanghaji, první na území Číny. Nabídkou tradičních i moderních křišťálových lustrů chce oslovit tamní náročné zákazníky. V centru luxusního nábytku a bytových doplňků Tiamantti v Shanghai Home Expo vystaví osm tradičních lustrů a šest svítidel z kolekcí Solitaires. Informoval o tom mluvčí společnosti Martin Hloušek.

Preciosa na čínském trhu působí od roku 1997, podobné prostory jí tam ale zatím chyběly. "Vizí Preciosy je propojovat lidi prostřednictvím světla a my jsme moc rádi, že se nám v Šanghaji tato příležitost naskytla. Už teď se těšíme, až přivítáme první zákazníky, se kterými se budeme moct podělit o unikátní příběh Preciosy a o to, jak transformujeme historické lustry do novodobého kontextu. Věříme, že naše svítidla a jejich moderní i klasické formy si oblíbí jak profesionální designéři, tak i všichni milovníci umění," uvedl ředitel Preciosy v Asii Marek Hlavenka.

Tiamantti nabízí výrobky více než 300 luxusních interiérových značek včetně bytových doplňků, textilu, svítidel, tapet nebo koberců. Zaměřené je na náročné klienty, kteří si chtějí své domovy zařídit na míru podle svých přání a nechtějí dělat kompromisy. Specializuje se na dovoz vybavení do domácností z celého světa. "Kolekce zahrnují klasická, moderní, luxusní, ale také minimalistická svítidla. Věříme, že klienti ocení především vysokou kvalitu ruční výroby křišťálových svítidel od Preciosy," řekl generální manažer Tiamantti Charles Tsai.

V Kamenickém Šenově na Českolipsku má výroba křišťálových lustrů s svítidel bezmála třísetletou tradici. Preciosa-Lustry, která je jejich největším českým výrobcem, je součástí sklářské a bižuterní skupiny Preciosa, která v Česku zaměstnává téměř čtyři tisíce lidí. Firma má 11 svých zastoupení po celém světě. V Asii mimo jiné také v Dillí a Singapuru. Vlastní předváděcí prostor v Šanghaji není prvním místem, kde Preciosa prezentuje své produkty. Podobné prostory otevřela v Praze, Hong Kongu, Tchaj-peji nebo Moskvě a připravuje podle Hlouška další.