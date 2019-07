Český vývoz by měl poklesu zatím odolat, poroste pozvolna

Český export by měl poklesu prozatím odolat, poroste ale velmi pozvolným tempem. Další růst bude brzdit nejistota kolem světového vývoje, slábnoucí globální poptávka a slabý výkon Německa. Vyplývá to z Indexu exportu za druhé čtvrtletí 2019, který sestavují Asociace exportérů a Raiffeisenbank. Ve středu ho jejich zástupci představili na tiskové konferenci.

V květnu výkonnost tuzemského vývozu překonala očekávání, když obchodní přebytek dosáhl letošního maxima i historicky nejvyššího květnového přebytku. Podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské je to díky vývozu automobilů a náhradních dílů i oživení dalších sektorů navzdory vývoji ve světě. "Index exportu říká ano, český export poroste. Je to díky tomu, že jsme schopni vyvážet také na trhy mimo EU, která naopak chřadne," uvedla Horská. Českému vývozu se dařilo zejména v USA. Horská hodnotí tento úspěch pozitivně, americký trh je podle ní velmi náročný. Zda půjde o trend, se ale teprve ukáže. Z ČR se na něj vyváží například součástky do telefonů, vysílačky, léčiva, stroje a neelektrické motory. Podobně roste ale i vývoz do Švýcarska, nicméně v malém objemu - 4,8 mld. korun.

"Tím největším skokanem posledních pěti měsíců jsou USA, které dosáhly 24procentního nárůstu. Hodnota v základním exportu je ale 44 miliard za pět měsíců letošního roku, takže se budeme bavit o 100 miliardách ročně, což na USA při tom počtu obyvatel není tak moc. Každý nárůst nás ale těší," řekl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Domnívá se ale, že americký trh cítí, že agresivní politika amerického prezidenta může dovést do obchodních válek nejen Ameriku s Čínou ale i s EU, jejíž zboží se vyznačuje vysokou kvalitou a lepšími cenami. Většina rozumných výrobců se v USA snaží zřejmě podle Daňka předzásobit.

Pravidelné šetření Indexu exportu mezi vývozci také ukázalo, že nečekají ani růst ani pokles. Naměřená mediální hodnota se již popáté v řadě udržela na hodnotě 50 bodů, která odděluje růst od poklesu. Podle průměrných hodnot však vývozci hodnotí jak současnou situaci, tak budoucí vyhlídky na tři měsíce dopředu nejhůře v historii měření.

Index exportu provedl anketu také mezi exportéry o vlivu slabší koruny na jejich podnikání a exportní aktivitu. Až 51 procent jich odpovědělo, že by je oslabení koruny přes 26 korun za euro neovlivnilo, protože jsou buď kurzově zajištěni, anebo kurz nemá na jejich tržby ani zakázky vliv.

Výrobky tak podle Horské prodávají díky jejich kvalitě, spolehlivosti dodavatele a technologické úrovni. "Výsledky ankety prováděné v průběhu června naznačují, že samotný kurz koruny byznys nepřinese," uvedla. Zhruba 36 procent exportérů si myslí, že by díky slabší koruně měli vyšší tržby.

Z předběžných výsledků Českého statistického úřadu, které zveřejnil v pondělí, vyplývá, že přebytek zahraničního obchodu ČR v květnu meziročně stoupl o 17,2 miliardy na 24,4 miliardy korun.