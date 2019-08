Cestovní kanceláře hlásí větší zájem o last minute i vyšší tržby

Větší zájem o zájezdy last minute i celkově vyšší tržby oproti loňsku hlásí cestovní kanceláře, které prodávají letní pobyty u moře. Mluvčí CK Fischer Jan Bezděk řekl, že tato sezona je specifická mimořádným zájmem o last minute zájezdy v zářijových termínech. Jejich prodeje rostou ve srovnání s loňskou sezonou dvouciferným tempem, uvedl Bezděk. Cestovní agentura Invia.cz, která prodává zájezdy většiny cestovních kanceláří v tuzemsku, eviduje meziroční zvýšení tržeb u letních pobytů o deset procent. Nejvíce vzrostl zájem o Turecko.

"Ze začátku letní sezony byla cítit nervozita klientů spojená s uzemněním Boeingů 737 MAX. O co nervóznější ale byl začátek léta, o to větší zájem je teď na sklonku léta. I rodiny s dětmi využívají období, než se škola rozjede naplno. Řada dětí tak během prvních zářijových týdnů zamíří místo do školních lavic k moři," uvedl Bezděk. Hodně termínů u oblíbených destinací bylo však podle obchodního ředitele Exim Tours Petra Kostky pro last minute rychle vyprodáno. Velmi těžko se již hledají volné kapacity na zájezdy s odletem do týdne až deseti dnů, dodal.

Podle mluvčí Invia.cz Andrey Řezníčkové v žebříčku destinací několik let dominuje Řecko a prodeje jsou u něj podobné jako loni. "U všech ostatních destinací v TOP 10 vidíme mírný nárůst. Turecko pak vítězí, zájem se zvýšil skoro o 30 procent. Naopak u Bulharska evidujeme 12procentní pokles," poznamenala. Klienti místo do Bulharska míří letos do Tuniska.

Podobné nárůsty i trendy potvrzuje i mluvčí CK Blue Style Jana Ondrejechová, podle ní díky tomu firma roste podobně dynamicky jako loni. "Vypadá to, že letos ve fiskálním roce dosáhneme obratu společnosti téměř čtyři miliardy korun, což je oproti loňskému roku nárůst o více než 20 procent," konstatovala.

Petr Šatný z CK Alexandria očekává, že aktuální situace povede k dalšímu nárůstu předprodejů zájezdů na léto 2020 v rámci takzvaných first minute zájezdů, které jsou podle něj výhodné nejen cenou, ale i širokým a téměř neomezeným výběrem. "Co se roku 2020 týče, již nyní je cítit tlak na růst nákladů. Především u Turecka a Španělska, ale i u řeckých ostrovů," dodal. Poptávka po nich roste i z Německa, Francie a Velké Británie.

Naopak autem nejraději tradičně cestují Češi do Chorvatska. Podle výkonné ředitelky CK Travel Family Blanky Hrubé Češi stále upřednostňují cenově nejdostupnější Makarskou riviéru. "Téměř 60 procent všech pobytů, které si u nás klienti do Chorvatska zakoupí, směřuje právě do oblasti Makarské riviéry," uvedla. Z údajů asistenční služby Europ Assistance také vyplývá, že se letos v létě na Jadranu potýkali hlavně s úrazy a lehčími onemocněními a řidiči řešili poruchy než vážné nehody. Od června se na službu obrátilo 620 klientů.