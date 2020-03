ČEZ bude pokračovat v přípravě těžby lithia na Cínovci

Energetická společnost ČEZ bude s australskou společností European Metals Holdings (EMH) pokračovat v přípravě těžby lithia u Cínovce v Krušných horách. Firma Severočeské doly ze skupiny ČEZ vstoupí do české firmy Geomet, která je dceřinou firmou EMH a je držitelem přednostních práv na průzkum a využití ložiska. Řekl to mluvčí ČEZ Roman Gazdík. V další fázi projektu, zhruba do roku 2023, se podle něj uskuteční nejrůznější testy horniny a postupu výroby. Budou provedeny mimo lokalitu, těžba zatím nezačne.

"Výsledky našich zkoumání, které jsme konzultovali s domácími i zahraničními odborníky, ukazují, že pro nás projekt může být ziskový. Projekt je potenciálně velmi zajímavou příležitostí pro naši společnost Severočeské doly, která je největší hornickou společností v Česku. Postupy otestované v laboratoři si ale nejdřív musíme vyzkoušet v pilotních provozech," uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

O uzavření dodatku smlouvy na získání 51 procent ve společnosti Geomet už podle Gazdíka rozhodly představenstvo a dozorčí rada ČEZ. Získání podílu se uskuteční zvýšením kapitálu firmy o 29,1 milionu eur (asi 800 milionů korun), peníze budou využity na další rozvoj projektu na Cínovci. Skupina ČEZ bude mít v pětičlenné radě jednatelů Geometu tři zástupce, EMH dva. Příslušný dodatek smluv mezi ČEZ, Severočeskými doly, Geometem a EMH ještě podléhá schválení valnou hromadou EMH, která by se měla konat v dubnu.

Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z diskutovaných témat před parlamentními volbami v roce 2017. Bývalá vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) tehdy krátce před volbami podepsala s EMH memorandum o těžbě. Předloni v březnu Česko memorandum vypovědělo, premiér Andrej Babiš (ANO) ho několikrát označil za nesmyslné a neplatné. Geomet má však v lokalitě přednostní právo k těžbě a v přípravě na těžbu u Cínovce pokračuje.

Fáze projektu

"Projekt těžby na Cínovci by mohl dávat dlouhodobou perspektivu práce pro řadu našich odborníků. Kromě získání nejrůznějších povolení, musíme ověřit metody získávání lithia z horniny a zpracovat detailní projekt důlního díla," uvedl generální ředitel Severočeských dolů Ivo Pěgřímek.

Druhá fáze projektu, která má trvat zhruba do roku 2023, bude podle ČEZ zahrnovat mimo jiné technické ověření postupu výroby v poloprovozních podmínkách a v pilotních testovacích linkách. Hornina bude zkoumána v testovacích provozech mimo lokalitu. Bude také zpracována finální ekonomická a technologická studie proveditelnosti.

"Teprve na základě výsledků druhé fáze rozhodnou ČEZ a Severočeské doly, zda přistoupí k samotné těžbě. Pokud se během příštích let nakonec ukáže projekt jako nerentabilní, mohou z něj ČEZ a Severočeské doly vystoupit. V takovém případě získá automaticky skupina ČEZ nespotřebované prostředky zpět a zůstává jí podíl odpovídající do té doby spotřebované investici na rozvoj projektu," dodal Gazdík.