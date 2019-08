ČEZ oznámí pololetní výsledky, měl by si meziročně polepšit

Energetická společnost ČEZ oznámí pololetní výsledky svého hospodaření. Podle analytiků by si měla meziročně polepšit a výsledkově se odrazit od pomyslného dna, na které se dostala v minulém roce. Důvodem je především růst prodejních cen elektřiny a vyšší výroba, míní. Kromě čísel za půl roku společnost zveřejní firma také výsledky za samotné druhé čtvrtletí.

Loni v prvním pololetí vykázal ČEZ čistý zisk 7,7 miliardy korun při tržbách 86,3 miliardy korun. Letos za stejné období očekávají analytici čistý zisk kolem 11 miliard korun a tržby kolem 100 miliard korun.

Majoritním vlastníkem firmy je stát prostřednictvím ministerstva financí - vlastní 70 procent akcií. V současné době se diskutuje o možné stavbě nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. Vláda na začátku července schválila, že investorem má být dceřiná firma ČEZ. Energetická firma ji však bude moci za určitých podmínek předat státu.

ČEZ v minulých týden také oznámil, že by se mohl zapojit do těžby lithia v ČR. Společnost prozkoumá možnosti těžby u Cínovce a firmě EMH, která má na těžbu přednostní právo, poskytne půjčku dva miliony eur (přes 51 milionu Kč). ČEZ se následně do konce roku rozhodne, jestli do EMH kapitálově vstoupí, nebo si nechá půjčku vrátit.