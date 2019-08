Chanel i Prada. Módní giganti slibují lepší ochranu přírody

Více než tři desítky předních světových módních firem zastupujících přibližně 150 značek se před víkendovým summitem nejvyspělejších ekonomik světa (G7) přihlásily k paktu na ochranu životního prostředí. Informuje o tom agentura Reuters. Ochrana přírody bude jedním z hlavních témat, o nichž budou nejmocnější politici světa ve francouzském přímořském letovisku Biarritz jednat.

K dokumentu se připojily například společnosti Adidas, Burberry, Chanel, Prada nebo H&M. Slibují, že podniknou kroky vedoucí k omezení dopadů tohoto odvětví na světové klima, na druhovou rozmanitost či na stav oceánů. Módní branže "je jednou z největších, jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících a jednou z nejvlivnějších na světě," uvádí se v prohlášení, z něhož cituje portál businessoffashion.com. Podle deklarace by módní firmy měly hrát významnou roli ve snaze o udržitelnější budoucnost. Přední výrobci módy si například dávají za cíl přestat do roku 2030 používat jednorázové plasty, podpořit opatření, díky kterým by se snížilo znečištění mikrovlákny, a v roce 2050 dosáhnout klimatické neutrality své produkce. Klimatická neutralita je termín označující výrazné omezení emisí oxidu uhličitého, respektive jejich kompenzaci.

Pakt vznikl z iniciativy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jehož země je tradičně považována za světové centrum módy. Prezident jeho sestavením pověřil šéfa mezinárodní luxusní skupiny Kering Françoise-Henriho Pinaulta. Tento miliardář od dubna hledal shodu mezi představiteli byznysu s módou ohledně otázek, které pro toto odvětví představují velkou výzvu. "(Pinault) se pořádně zapotil," zhodnotil uplynulé týdny a měsíce mluvčí skupiny Kering, pod kterou spadají značky jako Gucci, Yves Saint Laurent nebo Alexander McQueen. Výsledky své práce Pinault představí na summitu skupiny zemí G7 v pondělí.

Podle francouzského ministerstva životního prostředí má módní průmysl celosvětově na svědomí šest procent emisí skleníkových plynů a deseti- až dvacetiprocentní podíl na spotřebě pesticidů. Jedna pětina průmyslového znečištění vod je přičítána používání pracích prostředků, rozpouštědel a barviv v módním průmyslu; tento sektor je také zodpovědný za 20 až 35 procent mikroplastů, které se dostanou do oceánů.