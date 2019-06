Chceme být jedničkou i na Slovensku, zní z Tipsportu

Česká sázková společnost Tipsport se spojila s letošním mistrovstvím světa v ledním hokeji na Slovensku pupeční šňůrou, stala se jeho generální partnerem. Poprvé v historii. "Vyplatilo se to," potvrzuje vedoucí manažer sponzoringu Lubomír Ježek.

Co vám generální partnerství přineslo?

Pro Tipsport bylo důležité, že na Slovenku působíme, ale zatímco v Česku jsme mezi sázkovými společnostmi jednoznačná jednička, na Slovensku jsme na třetí pozici. A to nám nestačí. Mistrovství světa v hokeji bylo na Slovensku největší sportovní událostí roku, což se projevilo. Například jsme si upevnili pozici nejrychleji rostoucí sázkovky na tamním trhu.

Domácí výběr ovšem nepronikl do čtvrtfinále. Odrazilo se to na zájmu sázkařů?

Kdyby dopadl lépe, na slovenském trhu by se to samozřejmě projevilo ještě většími náběry. Ale jsme zvyklí, že se ve sportu nedá výsledek předem plánovat.

Ani český tým nedosáhl na vytoužený úspěch, zůstal bez medaile. I to bylo negativní?

To už nevadilo. Pro nás to byl úspěch. Český tým se dostal do závěrečné fáze, do boje o medaile, v takovém případě vždy interes vysoce narůstá. Jestli nakonec hraje o zlato nebo o bronz, jestli zvítězí nebo zůstane mezi poraženými, je buď zklamání, nebo radost, ale sázkové náběry tu jsou. Pro naši propagaci český tým udělal maximum, co mohl. Líbilo se nám to. Spojili jsme tak oba trhy. Jsme navíc generálním partnerem hokejových reprezentací, jsme partnery nejvyšších soutěžích v obou státech, které nesou název Tipsportliga. Akce se šampionátem nám přinesla hodně nových klientů, vydařila se.

Takže jste se na Slovensku posunuli výše?

Z hlediska podílu na trhu to okamžitý efekt nemá. To je běh na dlouhou trať, všechno se projeví v horizontu měsíců až let, postupné kroky se musí činit neustále. Ale o některých příčkách se mluvit dá. Nechali jsme si vyhotovit průzkumy na českém i slovenském trhu, jaké mají respondenti povědomí o sponzorech či partnerech šampionátu. Které firmy vnímali. Víme, že jsme se posunuli v některých aspektech i na první příčku.

Znamená to, že jste přeskočili i stálého partnera automobilku Škoda?

Tu ne, ta patří mnoho let k hokejovému šampionátu neodmyslitelně. Ale při doplňujícím dotazu, koho dalšího vnímají, jsme se už objevovali častěji než naše konkurence. Zadařilo se nám i v kategorii líbivosti reklamy. Měli jsme velkou televizní kampaň, v Česku jsme do ní zapojili Kubu Voráčka, na Slovensku slovenské hráče, naší tváří byl i herec Hynek Čermák. Měli jsme největší televizní kampaň v dějinách holdingu. Čísla zapamatelnosti a líbivosti byla solidní. Dopadlo to dobře.

Co jste ještě připravili?

Soutěž o vstupenky s obrovskou marketingovou podporou v televizi i online nebo reprezentační dresy pro nové hráče při splnění určitých podmínek. Řadu aktivit jsme připravili i v místě konání šampionátu - fanzóny, soutěže ve vlacích Českých drah, akce na náměstích apod. Široká byla ale i nabídka soutěží pro stávající klienty.

Očekávali jste největší objem sázek. Potvrdil se váš předpoklad?

Když sečteme oba trhy, překonali jsme miliardu korun. Nejvíc nás však těší náběr nových klientů. Přesná čísla neřeknu, ale jsou rekordní v historii on-line sázení.

Nevíme, kdy znovu bude světový šampionát na Slovensku, ale v Česku se bude pořádat v roce 2024. Půjdete opět do něj?

Určitě, stoprocentně. Nevím, jestli jako lokální partner, nebo opět globální, to je ještě daleko. Ale letošní rok jsme nechtěli promrhat, chtěli jsme ho využít pro určitou ofenzívu. A vyplatilo se to.