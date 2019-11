Chcete vědět, kolik hodin ročně strávíte nakupováním?

V Česku stoupá počet zákazníků nakupujících online. Kamenné obchody sice pořád hrají prim, lidé však stále více vyhledávají e-shopy. Důvod? Zejména úspora času. Kolik to přesně dělá? Společnost Rohlik.cz nyní přišla s unikátním testem, díky kterému každému svému zákazníkovi na míru spočítá, kolik času, kilometrů nebo emisí za poslední rok oproti nákupům v kamenných obchodech ušetřil.

"Každý zákazník například zjistí, kolik kilogramů nákupu v papírových taškách jsme mu vynosili až domů nebo kolik času navíc pro své blízké nebo koníčky získal za poslední rok díky nakupování potravin online," prozrazuje Olin Novák, komerční ředitel Rohlik.cz. Originální test poběží na stránkách potravinového e-shopu do konce listopadu a očekává se, že se do něho zapojí desetitisíce lidí.

Data od agentury GfK, ze kterých Rohlik.cz ve svém průzkumu vychází, ukazují, že průměrný český zákazník stráví ročně nakupováním potravin v kamenných obchodech až 80 hodin, ujede či ujde do svých preferovaných obchodů tisíc kilometrů a z nich pak domů odnosí 1400 kilogramů nákupů. S cestami do hypermarketů jsou zároveň spjaté zbytečně vytvořené emise či promrhaný čas. "Díky našim unikátním datům a průměrným hodnotám z GfK dokážeme každému našemu zákazníkovi na míru spočítat, kolik právě on díky našim službám ušetřil paliva nebo času ve frontách," vysvětluje Olin Novák z Rohlik.cz. "Podle vzniklých dat se každý zákazník zařadí do stádia nákupní evoluce - Homo Offlinus, Homo Hypermarketus, Homo Sámoškus nebo nejvyspělejšího Homo Rohlíkus," dodává Olin Novák.

Největší český online supermarket funguje už pět let a nakoupilo už něm více než 350 tisíc zákazníků. Za tu dobu se dostal do špičky nejrychleji rostoucích technologických firem ve střední Evropě a mnoha lidem změnil zásadním způsobem životy. Jak konkrétně? To napoví unikátní personalizovaný test. "Už nyní víme, že pravidelní zákazníci díky nám ušetří několik dní ročně navíc, které pak mohou věnovat tomu, na čem jim opravdu záleží," prozrazuje část dat Novák. "Rohlik.cz se zároveň výrazně podílí na snižování emisí ve městech. Naše kurýrní vozy jezdí na CNG a vezou najednou kolem 11 nákupů. Tím významně ulehčujeme městskému provozu," tvrdí Olin Novák.

Originální test kromě přesné úspory času, kilometrů nebo emisí také odhalí, jak často lidé zavítají do kamenných obchodů či zda k nakupování potravin využívají už primárně Rohlik.cz. Seznam prodejců se lokalizuje podle adresy zákazníka, ten má poté možnost vybrat ty nejvíce preferované. "Věříme, že pro každého zákazníka bude velmi hodnotné zjistit, jak si díky nakupování online zjednodušuje život nebo pomáhá životnímu prostředí," doplnil Olin Novák. Výsledky unikátního testu o nákupním chování českých zákazníků a srovnání s kamennými obchody chce největší český online supermarket zveřejnit v nejbližších dnech.