Chcete zhodnotit své peníze? Poznejte, jak funguje obchodování na burze

Obchodování na burze je poměrně lákavý způsob, jak získat zajímavé zisky. Ale i při investování se úspěch nedostaví bez práce, sbírání zkušeností a vzdělávání.

Co to vlastně burza je, co všechno se na ní obchoduje a jak můžu začít investovat? To vše se dozvíte v tomto článku, který pro vás připravil oblíbený tradingový portál - www.winsidetrading.com.

Co je burza?

V první řadě je třeba říct, co to burza vlastně je, i když je vám tento pojem určitě znám.

Pokud ale jde o investování, burza je právnická osoba, která je oprávněna organizovat nejčastější obchodování s cennými papíry. Mezi nejznámější burzy patří NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ nebo burza ve Frankfurtu.

Obchodovat přímo na burze mohou pouze členové burzy, tedy obchodníci s cennými papíry či správcovské společnosti. Ti jednají svým jménem, ​​ale buď na svůj účet, nebo účet svého klienta.

Pokud byste tedy chtěli začít obchodovat na burze, budete potřebovat zprostředkovatele.

Co se na burze obchoduje?

Burza je specifický trh, na kterém se obchoduje s finančními instrumenty, jako jsou akcie, kryptoměny, různé komodity, akciové indexy, ETF fondy či měnové páry.

Výběr finančního instrumentu je poměrně podstatný, proto si je alespoň v krátkosti představíme.

Akcie

Akcie představují podíl ve společnosti, který je obchodovatelný na burze. Největší zájem je o akcie velkých technologických společností z USA, jako je Google, Tesla či Apple.

Mnoho akciových firem vyplácí také dividendy, které představují podíl ze zisku společnosti.

Hodnotu akcií ovlivňuje mimo jiné výkonnost společnosti, inflace a různé politické a ekonomické události.

Akciové indexy

Indexy jsou zjednodušeně řečeno seskupení různých akcií. Obvykle jsou seskupovány podle státu. Mezi nejvíce obchodované akciové indexy patří S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX, Nikkei 225 či FTSE 100.

Například index S&P 500 se skládá z 500 největších akciových firem z USA, DAX tvoří 40 největších německých společností, Nikkei 225 zase sestává z 225 největších japonských akciových společností.

ETF fondy

ETF jsou investiční finanční instrumenty, díky kterým se mohou investoři zaměřit na různé sektory finančních trhů. ETF se skládá z balíku aktiv (například - akcie, komodity a další aktiva), se kterými se obchoduje na burze jako s akciemi.

Kryptoměny

U kryptoměn se asi většině z nás jako první vybaví bitcoin. Právě bitcoin je první kryptoměna, která funguje od roku 2009.

Kryptoměnové burzy jsou regulovány o něco méně než ostatní, což může být výhoda, ale také větší riziko. Postupně se ale kryptoměny dostávají také na akciové trhy. Společnosti, které se zabývají blockchainem, mohou nabízet své akcie na burze.

Komodity

Na burze můžete obchodovat také různé komodity. Mezi nejpopulárnější patří zlato, stříbro, platina, ropa, ale také pšenice, káva, bavlna, cukr, sója a mnoho dalších. Ceny komodit ovlivňují nejrůznější faktory jako přírodní katastrofy, ekonomické krize, slabá úroda, cla a regulace, ale třeba i války.

Měnové páry

Nejpopulárnější měnové páry jsou EUR/USD, GBP/USD či USD/JPY a obchodují se na Forexu. Forex je globální mimoburzovní trh na kterém se obchoduje s měnami. Jedná se o největší finanční trh, na kterém se denně zobchodují měny v hodnotě několika miliard dolarů.

Co je zapotřebí pro obchodování na burze?

Pokud jste se rozhodli začít obchodovat na burze, budete potřebovat brokera, přes kterého získáte přístup na burzu. Nejčastěji se využívají on-line platformy, ale obchodovat lze i přes správcovskou společnost nebo banku. V podstatě vám k tomu stačí pouze chytrý telefon nebo notebook s připojením na internet.

Účet u brokera si založíte během několika minut. Celý proces registrace probíhá on-line a nemusíte nikam chodit.

V Čechách si můžete vybrat ze spousty on-line brokerů. Mezi populární brokery patří společnost eToro. Prostřednictvím tohoto brokera můžete investovat do akcií, indexů, komodit, kryptoměn nebo ETF fondů. Vše za velmi nízké poplatky.

Více informací o brokerovi eToro si můžete přečíst v naší recenzi (na webu www.winsidetrading.com/cs), ve které naleznete informace o poplatcích a zkušenostech při investování.

Dále si potřebujete vybrat finanční instrument. Nejčastěji se na burze obchoduje s akciemi. Na akciovém trhu se dlouhodobě osvědčila obchodní strategie s názvem - nakup a drž (buy and hold). To by mohlo být dobrým začátkem pro každého investora, který se zajímá o zhodnocení svých úspor.

K dalším důležitým rozhodnutím patří suma peněz, kterou se rozhodnete investovat. Může jít o vyšší jednorázovou částku a vyčkávat na zajímavé zhodnocení nebo investovat pravidelně menší částky a zhodnotit je. Začít však můžete také s několika desítkami nebo stovkami eur.

Jak být úspěšný na burze?

V úvodu jsme naznačili, že být úspěšný na burze vyžaduje víc než jen štěstí a intuici. Burza je dobré místo pro zhodnocení úspor.

Pro začátek je dobré nastudovat si co nejvíce informací, sledovat vývoj na burzách a ekonomické zprávy. Některé obchodní platformy nabízejí také demo verze, takže obchodování si můžete vyzkoušet i bez vkladu peněz. Jednou z možností, jak začít, je kopírovat populární obchodníky, což umožňují některé obchodní platformy.

Obecně se doporučuje začít investovat menší částky. Když se do obchodování na burze "dostanete" můžete začít trochu více riskovat. Vše ale závisí na vašem obchodním stylu a strategii.

Určitě ale nestavte všechno na jednu kartu. Abyste byli úspěšní, je třeba svůj kapitál diverzifikovat. To znamená investovat do více oblastí, například - část investice může jít do akcií, část do kryptoměn nebo jiných instrumentů. Pokud se rozhodnete obchodovat například s akciemi, doporučuje se investovat do více společností.

Při obchodování na burze je důležitá také vaše psychika a schopnost ovládat své emoce. Někdy vás od úspěchu dělí jen krok, který se bojíte udělat, jindy je to zase vidina vysokého zisku, ale s vysokým rizikem ztráty.