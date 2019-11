Čína uskutečnila svůj zatím největší prodej zahraničních bondů

Šest miliard USA (139 miliard korun) získala nyní Čína z prodeje státních dluhopisů v zahraniční měně. Transakce se tak stala zatím největším prodejem těchto dluhopisů, jaký kdy Peking uskutečnil. Země využila prudkého poklesu nákladů na půjčky, uvedla agentura Reuters.

Ministerstvo financí prodalo dluhopisy ve čtyřech tranších, se splatností tři roky, pět let, deset let a 20 let.

Prodej přišel po letošním oživení trhů, které prudce snížilo výnosy globálních dluhopisů a náklady na financování ve srovnání s předchozí emisí z října 2018. Získaná částka šest miliard USD byla zhruba dvojnásobná ve srovnání s původním cílem a objednávky, tedy poptávka, byly na dluhopisy až za 20 miliard USD, vyplývá z údajů společnosti Refinitiv.

"Z taktického finančního hlediska je nyní vhodná doba k získání relativně levných financí," uvedl šéf oddělení dluhu rozvíjejících se zemí v Macquarie Asset Management Alex Kozhemiakin.

Nejnovější nabídka byla teprve třetím prodejem dolarových dluhopisů od doby před dvěma lety, kdy Peking po 13leté přestávce oživil svůj program vydávání zahraničních dluhopisů. Po návratu na trhy v roce 2017 získal dvě miliardy USD a v rámci samostatné transakce v roce 2018 další tři miliardy USD.

Tento měsíc Čína také prodala první emisi dluhopisů v eurech za 15 let. Získala z ní 4,4 miliardy USD. Analytici věří, že evropský trh se stane v budoucnosti pro asijskou velmoc větším zdrojem financí.