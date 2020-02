Čínská vláda nabízí firmám zasaženým epidemií podporu

Čínská vláda nabízí podporu firmám podnikajícím v zemi, aby zmírnila dopady epidemie koronaviru. Společnosti, které byly epidemií zasaženy a mají úvěry, mohou žádat o snížení úrokové sazby nebo odložení splátek, úlevy mohou mít také na nájmu a odvodech sociálního pojištění. Pro obnovení provozu po čínském Novém roce musejí ale žádat o povolení a splňovat přísná protivirová opatření. V rozhovoru to řekl ředitel regionálního centra v Šanghaji státní agentury CzechTrade Aleš Červinka.

Nemoc COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, si v pevninské Číně vyžádala 1770 obětí a 70 548 nakažených. Podle Červinky ve velkých městech jako Peking, Šanghaj, Kanton nebo Šen-čen začíná klesat počet nově nakažených. Nejhorší situace zůstává v provincii Chu-pej, uvedl.

Firmy v Číně musejí pro obnovení provozu požádat podle Červinky místní samosprávu o povolení. Musejí přitom splnit řadu protivirových opatření - mít například zajištěnou místnost pro člověka, který by měl teplotu, jsou povinné rozdávat a pravidelně měnit roušky a na každém pracovišti mít dezinfekci. Celý proces včetně vydání povolení zabere podle velikosti společnosti zhruba týden. "Nevím o žádné firmě, která by nechtěla obnovit výrobu nebo ji zastavila," dodal.

Kvůli epidemii koronaviru byly svátky čínského Nového roku prodlouženy do 10. února. Lidé se nyní podle Červinky vracejí z venkova do měst, kde pracují. "Když se člověk dostane do jiného města, musí být 14 dní v karanténě," řekl. Větší část dělníků je znovu v práci, administrativní zaměstnanci podle něj převážně pracují z domova.

Na doporučení vlády mohou firmy dosáhnout úlev při splácení úvěrů. "Pokud firma sídlí v objektu vlastněném státem, může požádat za únor a polovinu březnu o odpuštění nájmu," dodal Červinka. U komerčních nájmů vláda podle něj doporučuje snížení měsíční platby.

Agentura CzechTrade kvůli koronaviru řeší problém s pořádáním českých prezentací na veletrzích. Podle Červinky měla naplánovanou řadu akcí na březen a duben, u většiny z nich bude ale termín konání posunut. Problém je se zajištěním nových termínů ve výstavních centrech, která jsou zamluvena dlouho dopředu. Nová data proto zatím nejsou známa. Čínská vláda podle Červinky zatím bez posunutí nechává veletrhy v květnových termínech.

Čína je pro ČR 17. největším exportním trhem a druhým největším dovozcem. Vývoz v loňském roce činil 56,6 miliardy korun, dovoz dosáhl téměř 616 miliard korun.