Čínský podnikatel Jack Ma zbohatl díky úspěchu Alibaby

Jack Ma je zřejmě nejznámějším čínským technologickým podnikatelem. Mnohonásobný miliardář svůj majetek získal jako selfmademan, když založil internetovou společnost Alibaba, která se pod jeho vedením stala největším čínským internetovým prodejcem. Ma, který 10. září oslaví šedesátiny, před pěti lety z vedení Alibaby odešel a z velké části se stáhl z veřejného života.

Rodák z Chang-čou na východě Číny Jack Ma vystudoval tamní univerzitu a poté pracoval jako učitel angličtiny a lektor mezinárodního obchodu na univerzitě. Společnost Alibaba založil v roce 1999 ve svém bytě. Z té se postupně stal největší čínský internetový prodejce. Když v září 2014 Alibaba Group Holding vstoupil na newyorskou burzu, stal se v té době tento vstup největší primární emisí akcií (IPO) ve světové historii. Emise celkově vynesla zhruba 25 miliard dolarů (asi 565 miliard Kč).

Ma se nedlouho po vstupu Alibaby na burzu stal podle časopisu Forbes nejbohatším Číňanem s majetkem ve výši 19,5 miliardy dolarů (440 miliard Kč). Podle agentury Bloomberg byl letos v únoru šestým nejbohatším obyvatelem Číny s majetkem 30 miliard dolarů a ve světě mu patří 50. místo.

V minulost vzbudil Ma rozruch svým výrokem, že aby mladý člověk uspěl, musí pracovat 12 hodin denně šest dní v týdnu, který vyvolal v Číně veřejnou debatu o vyváženosti osobního a pracovního života. Na kritické komentáře svého konceptu 996 (práce od devíti ráno do devíti do večera šest dní v týdnu) uvedl, že práce má být zábava a spadá do ní i čas na studium, na přemýšlení a ke sebezdokonalování.

Známý je i svým varováním, že technologický rozvoj by mohl vést k vypuknutí třetí světové války. Historie podle něj ukazuje, že technologické inovace jsou primárním faktorem, který stojí za globálními konflikty. Navzdory svému opakovanému varování před válkou vyjádřil také přesvědčení, že technologie mají potenciál konat dobro.

Ze společnosti Alibaba se Ma stáhl v roce 2019, pak se zaměřil na filantropii a vzdělávání. Podnikatel na konci roku 2020 veřejně kritizoval čínské regulační úřady a posléze téměř zmizel z veřejného života. V následujících letech regulační úřady zasáhly proti odvětvím, v nichž se Ma angažuje, od nemovitostí přes internetové platformy až po vzdělávání. Ma stále vlastní zhruba čtyři procenta Alibaby.

Většinu roku 2022 strávil Ma v Tokiu. A o rok později začal jako hostující profesor působit ve výzkumnému institutu Tokyo College, který spadá pod Tokijskou univerzitu. Ma se zde zabývá projekty v oblasti udržitelného zemědělství a produkce potravin a také pořádá semináře o podnikání. Rovněž byl jmenován čestným profesorem na Hongkongské univerzitě.

Ma se rovněž v rámci reorganizace vzdal kontroly nad čínským fintechovým gigantem Ant Group. Vedení firem Ant a Alibaba podnikatel řekl, aby se na jeho případný návrat do Číny nesoustředily. Naznačil, že by se na jejich řízení mohl podílet na dálku.

Čínské úřady v poslední době tvrdí, že jejich regulační zásahy skončily a že hledají možnosti, jak soukromý sektor podpořit. Rozhodnutí Jacka Ma zůstat v zahraničí považují čínští podnikatelé za faktor, který podrývá důvěru. Čínské úřady se však podle zdrojů agentury Bloomberg snažily přesvědčit zakladatele Alibaby, aby se vrátil, a pomohl tak demonstrovat vládní podporu podnikatelské komunitě. Ma se však podle zdrojů rozhodl zůstat v zahraničí.

Po delší době o sobě dal Ma vědět letos v dubnu, kdy podpořil úsilí o restrukturalizaci Alibaby. Firma loni oznámila své rozhodnutí rozdělit se na šest divizí. To je největší změna v její 25leté historii. Od té doby prožila bouřlivé období - dosadila nového generálního ředitele, oznámila a následně zrušila uvedení divizí cloudu a logistiky na burzu a také ztratila pozici v oblasti elektronického obchodování ve prospěch levnější konkurence, jako jsou PDD Holding a Douyin.

Ma je ženatý a má tři děti.