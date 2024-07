ČNB ve druhém čtvrtletí nakoupila téměř šest tun zlata, má ho 41,49 tuny

Česká národní banka (ČNB) ve druhém čtvrtletí nakoupila téměř šest tun zlata. Na konci pololetí dosáhlo jeho množství v rezervách centrální banky 1,334 milionu troyských uncí, což odpovídá 41,49 tuny. Za posledních 12 měsíců se zlaté rezervy ČNB více než zdvojnásobily. Vyplývá to z údajů centrální banky o struktuře devizových rezerv.

Ke konci loňského roku měla ČNB v rezervách 986.000 troyských uncí (30,67 tuny) zlata. Jeho hodnota byla dvě miliardy dolarů (47,1 miliardy korun). V prvním čtvrtletí narostl objem zlata na 1,144 milionu troyských uncí (35,58 tuny), ve druhém čtvrtletí ČNB nákupy cenného kovu ještě zrychlila, když jeho objem v rezervách vzrostl na 1,334 milionu troyských uncí. Aktuální hodnota zlata v rezervách je 3,1 miliardy dolarů (71,4 miliardy korun).

Centrální banka začala ve větší míře nakupovat zlato v roce 2022. Ke konci roku 2022 ho měla v rezervách 385.000 troyských uncí, tedy zhruba 11,97 tuny. Loni v pololetí byl objem zlata v rezervách 629.000 troyských uncí (19,56 tuny), za poslední rok se tak víc než zdvojnásobil. Od loňského druhého čtvrtletí nakupuje ČNB mezi pěti a šesti tunami zlata za kvartál.

Guvernér ČNB Aleš Michl v minulosti opakovaně uvedl, že by se zlatá rezerva centrální banky měla postupně zvýšit ke 100 tunám zlata. Zlato by potom představovalo zhruba pět procent celkových devizových rezerv ČNB. Podle něj by takový objem zlata zlepšil diverzifikaci portfolia rezerv a zároveň by zvýšil jejich výnos. Podle Michla by také ČNB vybudovala pro příští generace zlatý poklad.

Podle Světové rady pro zlato (WGC) hodlá v příštích 12 měsících zvýšit své zlaté rezervy třetina světových centrálních bank. Loni centrální banky přidaly do rezerv 1037 tun zlata, což je druhý nejvyšší roční nákup v historii, a to po rekordních 1082 tunách v roce 2022. Cena zlata na trhu dosáhla tento týden rekordu, když se ve středu dostala nad 2482 dolarů (57.670 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu).

Zlato v rezervách ČNB: