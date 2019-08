Coca-Cola kupuje výrobce balených vod Toma

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko kupuje výrobce balených vod Toma. Prodej firmy nařídil skupině Karlovarské minerální vody již dříve Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) při nákupu české PepsiCo, pod kterou Toma spadala. Cenu transakce ani jedna ze stran nezveřejnila, smlouva má platit od září. Oznámily to obě obchodní strany.

Kromě samotného výrobního závodu Tomy v Teplicích nad Metují s třemi výrobními linkami zahrnuje převod také 51 zaměstnanců a stávající smlouvy s klienty a dodavateli. Firma musela již dříve převést do závodu Toma výrobu ledového čaje Dobrá voda a výrobek přejmenovat na Toma. Coca-Cola HBC akvizicí získá právo na užití značky Toma pro vody a ledové čaje na pět let.

"Mám velkou radost, že do našeho portfolia přidáváme místní a udržitelný zdroj velmi kvalitní vody," uvedla generální ředitelka Coca-Coly HBC Česko a Slovensko Maria Anargyrou-Nikolić.

Kvalita vody z národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplických skal je podle ní výjimečná, certifikovaná pro řadu produktů včetně kojenecké vody. "Připojení dalšího výrobního závodu v České republice je také v souladu se strategií posilovat lokálnost našeho byznysu prostřednictvím velkých investic, které jsme v posledních třech letech realizovali," dodala.

Antimonopolní úřad o podmíněné fúzi mezi PepsiCo a KMV rozhodl loni v říjnu. "Spojení soutěžitelů vzbuzovalo vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže plynoucí z rozšíření aktivit skupiny KMV při výrobě a velkoobchodním prodeji značkových neochucených a ochucených vod a značkových RTD (ready-to-drink) čajů," uvedl tehdy předseda ÚOHS Petr Rafaj.

V transakci, kterou ÚOHS posuzoval, šlo o nákup jak české, tak slovenské pobočky PepsiCo a také o maďarská aktiva společnosti nadnárodní skupiny PepsiCo Inc. Slovenské a maďarské úřady již dříve fúzi povolily, ÚOHS však zjistil, že spojením firem by získaly KMV převahu na trhu s ledovými čaji. Proto podmínkami stanovil, že musí výrobu tohoto segmentu pod vlastní značkou omezit.

Coca-Cola působí na českém trhu od roku 1991, na Slovensku od roku 1993. Společná operační jednotka, která vznikla před 11 lety, patří do skupiny Coca-Cola Hellenic operující v 28 zemích Evropy, Asie a Afriky. Její loňský zisk činil 61,6 milionu korun, tržby za prodej zboží pak překročily čtyři miliardy korun, společnost zaměstnávala 966 lidí, jak uvádí ve své výroční zprávě umístěné ve Sbírce listin. V loňském roce podle tiskové zprávy investovala v ČR více než 500 milionů korun do modernizace výrobních linek v pražských Kyjí, mezi lety 2018 a 2021 by její investice měly přesáhnout dvě miliardy korun.

V loňském roce začala nově vyrábět ledové čaje Fuze Tea, stala se také distributorem alkoholických nápojů, mimo jiné Aperolu a Cinzana. V Praze také vyrábí nápoje rostlinného původu AdeZ z mandlí, kokosu nebo obilí, které distribuuje dále do Evropy.

Společnost KMV založil karlovarský rodák Heinrich Mattoni v roce 1873. Současnou podobu získaly Karlovarské minerální vody a.s. v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale.

V ČR vyrábí skupina Mattoni 1873, do které KMV spadá, vedle tradiční minerální vody Mattoni pramenitou vodu Aquila a minerální vody Magnesia, Poděbradka a Hanácká kyselka a také značky nealkoholických nápojů Pepsi, Mirinda, 7UP, Gatorade, Mountain Dew a další. Své produkty KMV vyváží do dvaceti zemí a jako mateřská společnost vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku a Maďarsku. V Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku je KMV výhradním výrobcem a distributorem nealkoholických nápojů značek firmy PepsiCo. V minulém týdnu dokončila nákup společně s PepsiCo hlavního srbského výrobce minerálních vod a nealkoholických nápojů Knjaz Miloš.