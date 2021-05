CSG zvýšil zisk před zdaněním a odpisy na 3,2 miliardy

Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada utržil v roce 2020 necelých 26 miliard Kč a dosáhl zisku před zdaněním a odpisy 3,2 miliardy Kč. Oproti roku 2019 se jedná o růst ve výši osmi procent. Nejvíce k výsledkům přispěla automobilka Tatra Trucks.

David Chour, místopředseda představenstva a finanční ředitel CSG, uvádí: "Jedná se o nekonsolidované výsledky, tedy za všechny společnosti, ve kterých držíme podíl. Do nich můžeme započítat i Tatru Trucks jako nejvýkonnější společnost holdingu, ve které CSG drží podíl 65 procent."

Právě kopřivnická automobilka přispěla k holdingovému výsledku půlmiliardou, společnost Excalibur Army vytvořila EBITDA 375 milionů, Slovak Training Academy, která školí ve slovenských Košicích piloty vrtulníků a jejich technický personál, dosáhla spolu se sesterskou společností European Air Services EBITDA ve výši 485 milionů. Výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla DAKO-CZ přispěl bezmála 300 miliony korun.

"Na to, že máme za sebou rok ovlivněný zásahem koronaviru, jsme dosáhli vynikajícího výsledku. Výkonnost našich společností nebyla zásadně ovlivněna i díky tomu, že se nám podařilo udržet výrobu. Vždyť například Tatra Trucks byla v roce 2020 jednou z mála automobilek v Evropě, která ani na den nepřerušila výrobu, a tím bez problémů naplnila nasmlouvané obchodní kontrakty," říká David Chour.

I v koronavirovém roce byl CSG aktivním investorem. Do holdingu byl na začátku roku 2020 zakoupen závod vyvíjející pokročilé systémy řízení letového provozu od britské společnosti ICC Ltd. Nově získaná společnost dostala jméno ATRAK a.s. a byla zařazena do divize CSG Aerospace, kde velmi úzce spolupracuje především se společností CS SOFT a.s. Tím se významně zvýšila síla holdingu v oblasti high-tech firem dodávajících systémy pro řízení letového provozu.

V divizi CSG Defence posílila skupinu španělská společnost Fábrica de Municiones de Granada vyrábějící široké portfolio munice velkého kalibru splňující standardy NATO, která byla koupena od korporace GDELS se souhlasem španělské vlády. Tato společnost patří mezi nejstarší muničky v Evropě s tradicí sahající až do 14. století. Jedná se o první akvizici CSG v západní Evropě.

V září 2020 získal holding 50procentní podíl v předním českém centru umělého oplodnění Prague Fertility Centre s.r.o., v prvním kvartálu roku 2021 získal CSG i zbývající podíl v této společnosti a stala se stoprocentním vlastníkem.

V současné době pracuje management CSG souběžně na několika potenciálních akvizicích zejména v oblasti strojírenské výroby v regionu střední a západní Evropy. "Někde jsme v počátečních fázích jednání, jinde už ve stádiu due diligence. Samozřejmě ne každý akviziční projekt se podaří dotáhnout do úspěšného konce, ale investiční apetit neztrácíme," upřesňuje David Chour.