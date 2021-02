DAKO-CZ dodá brzdové komponenty do souprav mnichovského metra

Brzdové komponenty pro dalších 22 šestivozových souprav metra začne v letošním roce dodávat společnost DAKO-CZ. Jde již o druhou opci na dříve realizované zakázky z let 2013-2015 a 2018-2021. Brzdovými komponenty budou osazeny soupravy platformy Inspiro s označením C2 od společnosti Siemens. Hodnota zakázky se pohybuje v řádu desítek milionů korun. DAKO-CZ je tradičním dodavatelem společnosti Siemens, po celém světě jezdí již téměř 450 souprav metra osazených brzdovými komponenty z produkce třemošnické společnosti.

"Naši spolupráci se společností Siemens jsme odstartovali v roce 2004. Prvním realizovaným projektem se stala dodávka brzdových komponent pro metro Oslo. Od roku 2013 je naše spolupráce velmi intenzivní a čítá devět realizovaných projektů a s nimi spojených opcí na dodávku brzdových komponentů do souprav metra. Celkově tak hovoříme již o třinácti projektech zaměřených na dodávky brzdových komponentů do vozů metra platformy Inspiro, která je provozována v Oslu, Varšavě, Mnichově, Kuala Lumpur, Rijádu, modré a zelené lince v Bangkoku, Norimberku a Sofii. Můžeme tak říci, že v tuto chvíli po celém světě jezdí 441 souprav metra, které čítají 1692 vozů osazenými brzdovými komponenty DAKO," uvádí Dagmar Matúšová, generální ředitelka DAKO-CZ, a doplňuje: "Jsme potěšeni tím, že nás světový výrobce, jakým společnost Siemens je, dlouhodobě považuje za spolehlivého partnera a dodavatele."

Soupravy metra s označením C2 získaly hned několik prestižních ocenění za design, konkrétně Red Dot Award, Universal Design Award 2013 a Design Consumer Favorite 2013. Vývojově navazují na soupravy C1, nabízejí prostor pro 940 cestujících, přičemž 220 míst je určeno k sezení, 720 k stání. Oproti svému předchůdci nabízejí soupravy C2 více prostoru, výrobce udává čtyři osoby na m2. Změněn byl též design souprav a jejich vnitřní osvětlení, přičemž vnitřní části vozů jsou osazeny LED světly. Dá se říci, že nové soupravy mají oproti svému předchůdci mnoho technických předností.

Dodávky brzdových komponentů od společnosti DAKO-CZ do souprav C2 mnichovského metra budou konkrétně zahrnovat pneumatické moduly, ventily protismyku N8.1, diferenciální ventily, ventily vzduchového odpružení, kohouty, sběrače, nouzové ventily, diagnostické přípojky, škrtiče, konektory a vzduchojemy. Zakázka bude zrealizována do roku 2023. Celkově třemošnická společnost DAKO-CZ dodá od roku 2013, kdy začala realizace první zakázky, do roku 2023 brzdové komponenty na 67 šestivozových souprav mnichovského metra.

Společnost DAKO-CZ je předním výrobcem pneumatických, elektromechanických a hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla s více než 200letou tradicí. Firma s ročním obratem více než jedna miliarda korun, na kterém se ze 75 % podílí zahraniční zakázky, sídlí v Třemošnici ve východních Čechách. Většinovým vlastníkem společnosti je společnost Czechoslovak Group. Druhým akcionářem je společnost Tatravagónka Poprad, nejvýznamnější výrobce nákladních železničních vozů a podvozků v Evropě.