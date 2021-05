DAKO láme rekordy, nově již plně pod křídly CSG

Výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla z východočeské Třemošnice zažívá nejlepší etapu ve své více než dvousetleté historii. V roce 2019 společnost DAKO-CZ poprvé překonala miliardový obrat, za rok 2020 ho, navzdory koronavirové pandemii, navýšila na více než jednu a čtvrt miliardy. Od letošního jara je stoprocentním vlastníkem společnosti průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group (CSG).

V minulém roce DAKO-CZ značně investovalo. Otevřelo v kompletně zrekonstruovaných prostorách zbrusu nové servisní středisko. Vzhledem k zakázkové naplněnosti rozšířila společnost v roce 2020 také výrobní halu, v rámci zefektivnění výrobního procesu řešilo ambiciózní projekt Logistika, který minimalizuje zbytečné operace a transporty dílů a komponentů v rámci výrobního procesu.

DAKO-CZ aktuálně řeší několik významných projektů, například dodávky brzdových komponent pro soupravy metra Inspiro C2 společnosti Siemens, které budou jezdit v Mnichově. Pro stejného výrobce bude od letošního roku dodávat pneumatické moduly do souprav metra Oslo. Zajímavostí je, že nově získaná zakázka navazuje na projekt z roku 2004, kdy se projekt metra Oslo stal historicky první zakázkou, díky které DAKO-CZ započalo spolupráci se společností Siemens.

Pro dalšího světového výrobce, společnost Stadler, aktuálně DAKO-CZ dodává kompletní pneumatické řízení do regionálních souprav FLIRT 3 provozovaných ve Slovinsku. Zcela novým zákazníkem je pro třemošnického výrobce španělská firma Talgo, jíž dodává brzdové systémy do osobních vozů určených pro egyptské železnice.

Více než dvacet pět procent obratu společnosti již několik let pokrývají zakázky pro Indii. Celkově na export míří většina produkce společnosti. Aktivní je ale též na domácím trhu. Pro Dopravní podnik hlavního města Prahy bude DAKO-CZ aktuálně dodávat kotoučové elektromechanické brzdy M1, které budou využity v rámci modernizace 65 tramvají typu Tatra T3R.PLF. Práce je zkrátka v Třemošnici víc než dost a na rok 2021 je společnost již kompletně zakázkově naplněná.

"Neustále dochází k rozvoji a modernizaci železnice, a proto i v této nelehké době jsme získali několik nových zakázek, a dokonce i nové zákazníky. Brzdové komponenty dnes vyvážíme téměř do celého světa. Ať je to do soupravy metra v Mnichově, Kuala Lumpur v Malajsii, Rijádu v Saudské Arábii či Bangkoku. Naše produkty najdete například také na příměstských jednotkách ve Slovinsku, zubačce v Tatrách, tramvajích v Polsku či Rize, lokomotivách v Kongu, osobních vozech v Rakousku a Indii a nákladních vagónech v Alžírsku," řekl v nedávném rozhovoru pro MF DNES Lukáš Andrýsek, předseda představenstva společnosti.

Na jaře kvůli množství zakázek firma realizovala masivní náborovou kampaň. Vzhledem k tomu, že do dělnických pozic se posily shánějí stále obtížněji, spustila firma ambiciózní DAKO Akademii, kde si montážní dělníky, ale také například operátory CNC strojů vychovává sama. Stačí manuální zručnost a chuť pracovat, zbytek firma uchazeče naučí.

DAKO-CZ je výrobcem pneumatických, elektromechanických a hydraulických brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla. V roce 2009 se firma stala součástí skupiny československých průmyslových podniků, jejímž majitelem byl podnikatel Jaroslav Strnad, který později založil průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group. V letošním roce se holding stal stoprocentním vlastníkem firmy. Brzdy a komponenty DAKO-CZ dodává pro železniční nákladní a osobní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy a vozy metra i tramvaje.