Další zlevnění. Ceny pohonných hmot znovu klesaly

Pohonné hmoty v Česku za poslední týden znovu zlevnily. Průměrná cena benzinu klesla o 12 haléřů na 33,02 Kč/l, nafta zlevnila o devět haléřů na 32,12 Kč/l. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny sleduje. Současné ceny jsou na úrovni z přelomu dubna a května.

"Pokles cen pohonných hmot bude pokračovat i v příštím týdnu. Důvodem je stále poměrně nízká cena ropy na světových trzích a také zhruba tříprocentní červnové oslabení dolaru vůči koruně, které snižuje korunovou cenu barelu ropy," uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Cenám ropy podle něj přitom poměrně překvapivě nepomohla ani dohoda kartelu OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu) a dalších klíčových ropných producentů v čele s Ruskem. "Ti budou omezovat těžbu ropy i v druhé polovině roku a v prvním čtvrtletí roku 2020. Stávající limity těžby ropy prodloužili na vídeňském summitu počátkem týdne o dalších devět měsíců," dodal Kovanda.

Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček doplnil, že během července a srpna letošního roku budou ceny pohonných hmot v ČR dosahovat podobných úrovní jako ve stejném období roku loni. "Tehdy se průměrná cena benzinu pohybovala v rozmezí 33,17 až 33,45 koruny za litr. Nafta byla levnější a průměrně stála 32,32 až 32,60 koruny za litr," uvedl.

"Pokles cen pohonných hmot se i přes relativně nízkou cenu ropy chýlí ke konci a během prázdninových měsíců se řidiči musí připravit na zdražování," podotkl Křeček. Situaci na trhu s ropou by podle něj kromě kartelu OPEC a jeho spojenců mohl ovlivnit vývoj kolem obchodních válek mezi Spojenými státy a Čínou. "V případě, že by se podařilo uzavřít příměří, lze očekávat, že by trhy výrazně vzrostly, což by katapultovalo vzhůru i cenu ropy. Naopak eskalace obchodních sporů by mohla současnou predikci opravit směrem dolů," dodal.

Paliva v Česku od poloviny února zdražovala, růst cen se zastavil na začátku června. Od té doby benzin i nafta zlevnily zhruba o 70 haléřů. Na začátku loňských prázdnin motoristé tankovali pohonné hmoty dráž, a to zhruba o 30 haléřů na litru.

Nejdražší pohonné hmoty nadále nabízejí čerpací stanice v Praze. Benzin se v hlavním městě prodává v průměru za 33,58 koruny za litr, nafta tam stojí průměrně 32,91 koruny. Nejméně řidiči zaplatí za pohonné hmoty v Jihočeském kraji. Benzin se na jihu Čech prodává průměrně za 32,50 koruny za litr a nafta za 31,56 koruny.