Danone na svých výrobcích v Česku zavádí nutriční značení Nutri-Score

V souladu se strategií udržitelnosti, která se odráží ve firemní vizi One Planet. One Health (Jedna planeta. Jedno zdraví), se společnost Danone rozhodla postupně zavést na všech svých obalech zjednodušené nutriční označování Nutri-Score. Tento model výživového označování na přední straně potravin, který je podložený výzkumy a spotřebitelskými studiemi, si v posledních letech získal podporu vědecké obce, spotřebitelských organizací i více zemí napříč Evropskou unií. Společnost Danone v současnosti přistupuje k postupnému zavádění Nutri-Score na obalech všech svých výrobků v Česku s cílem podpořit informovaný výběr spotřebitele.

"Již nyní se v tuzemských obchodních sítích prodávají naše první výrobky

s označením Nutri-Score. Již v letošním roce plánujeme zavést Nutri-Score na minimálně třetině výrobků Danone a na zbytku našeho mléčného a plant-based sortimentu následně co nejdříve. V současné době nemusí být výživové označení pro spotřebitele jednoduše srozumitelné. Pokud tedy nabídneme transparentní snadno srozumitelný systém, který lidem usnadní výběr potravin dle jejich výživových hodnot, výrazně to pomůže i zdraví českého obyvatelstva. Jsme přesvědčeni, že Nutri-Score je nejlepší dostupný průsečík přehlednosti

a srozumitelnosti pro spotřebitele s kvalitou systému výživových parametrů, podle kterých se vypočítává. Potvrdily to vědecké studie i přístup hned několika členských zemí EU, které tento systém již oficiálně podpořily," vysvětluje Petr Kopáček, Public Affairs Manager Danone pro Českou republiku.

Nutri-Score je přehledné nutriční označení výrobku na škále od A po E s intuitivním barevným rozlišením, které přeměňuje výživovou hodnotu potravin a nápojů na jednoduché celkové skóre. Toto nutriční skóre sestavil tým odborníků pod vedením prof. Mike Raynera na Oxfordské Univerzitě. První zemí, která podpořila zavedení Nutri-Score, byla v roce 2017 Francie, přičemž dnes ho podporuje i Německo, Španělsko, Nizozemsko, Belgie či Lucembursko. Nutri-Score doporučuje

využívat i evropská kancelář Světové zdravotnické organizace jako přehledný systém nutričního označování potravin a nápojů.

Nutri-Score se řídí holistickým přístupem k stravování, tedy zohledňuje nejen nutriční faktory, jejichž příjem je vhodné ve stravě omezit, ale i živiny, jejichž konzumace je naopak žádoucí. Vypočítá se na základě vědeckého algoritmu, který započítává obsah negativních nutričních faktorů, jakými jsou energetická hodnota, obsah jednoduchých cukrů, nasycených tuků (mastných kyselin) a soli. Zároveň zohledňuje pozitivní prvky jako jsou vláknina, bílkoviny, ovoce, zelenina či ořechy.

I v České republice již Nutri-Score získal pozitivní hodnocení od odborníků na výživu a zdraví, několika odborných institucí, včetně předních společností pro výživu, vědeckých specialistů pro oblast zdravotnictví, výživy a potravinářství,

jako i zástupců producentů potravin, maloobchodu a spotřebitelských sdružení.

"Jsme přesvědčeni o tom, že Nutri-Score je efektivní nástroj na podporu správné životosprávy. Chceme proto intenzivně komunikovat s odbornou veřejností,

ale i s veřejnou správou, protože to je velké téma, které nás čeká i v souvislosti

s aktuálními diskusemi o jednotném nutričním označování na předních stranách obalů v rámci Evropské unie a její strategie Farm to Fork. Proto kvituji

s povděkem, že se tímto tématem bude v nejbližší době zabývat i Senát Parlamentu ČR. Samozřejmě se přitom nesmí zapomínat ani na edukaci spotřebitele, bez toho se to neobejde," dodává Petr Kopáček.

Více informací o Nutri-Score najdete na www.danone.cz/nutri-score.

O společnosti

Společnost Danone je největším světovým výrobcem čerstvých mléčných výrobků, produktů na rostlinné bázi a světovou dvojkou v kategorii dětské výživy a balených vod. Její výrobky je možné zakoupit na více než 120 trzích po celém světě, nabízí celosvětové značky, např. Activia, Actimel, Danette, Danio, Oikos, kostice

a Fantasia, produkty na rostlinném základě ALPRO a Provamel, jakož i široký sortiment dětské výživy značek Hami a Nutrilon. Součástí širokého portfolia Danone na Slovensku je i klinická výživa, například Nutridrink, sondový výživa atd. Danone v současnosti vlastní nejrozsáhlejší sbírku fermentačních bakterií na světě.

Hlavním cílem Danone je přinášet zdraví prostřednictvím jídla co největšímu počtu lidí, téměř 90 % prodejů Danone je v současnosti realizovaných v kategoriích zdravých výrobků. Právě na kvalitu svých výrobků a také na zdraví, které je úzce spojeno s životním prostředím a udržitelností zdrojů na celé stále více propojené planetě, klade společnost Danone dlouhodobě mimořádný důraz.