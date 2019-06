Desetina firem má plně automatizovanou výrobní linku

Desetina malých a středních podniků má plně automatizovanou výrobní linku. Čtvrtina firem plánuje do pěti let robotizovat výrobu, ale největší brzdou pro jejich digitalizaci se stává nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla. Do automatizace a robotizace zatím investuje jen 22 procent malých a středních firem, vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků k tématu digitalizace průmyslu.

Na dvě třetiny podnikatelských subjektů si dokážou pod pojmem Průmysl 4.0 představit konkrétní činnost, nejvíce si tento pojem spojují s automatizací a robotizací. Konkrétní příklady představ o pojmu jsou například cesta ke zjednodušení procesu a větší efektivnosti, zavedení technologií pro řízení a optimalizaci výroby, propojení technologie s chytrým řešením, dálkový přenos dat apod.

Nejčastěji firmy v průmyslu využívají internetu věcí, vzdělávají zaměstnance v digitálních dovednostech či využívají cloudu. Z pohledu zavádění nových technologií mají náskok větší firmy.

Na 31 procent podniků investuje do modernizace výrobních hal, čtvrtina firem s obratem nad 30 milionů korun dokonce více než pět milionů korun. Čeští podnikatelé jsou z pohledu investic do modernizace výrobních hal poměrně konzervativní. Podniky s menším obratem investují menší částky, což je úměrné jejich potřebě investovat více do výrobních technologií než do objektů.

Investování do automatizace a robotizace je charakterističtější pro firmy s obratem nad 30 milionů korun. Automatizace a robotizace jako nejčastější investice je doménou zejména podniků zabývajících se sériovou výrobou, například dodavatelů automobilového průmyslu. Majitelé menších firem se většinou pohybují v zakázkové výrobě, pro kterou je automatizace zatím z pohledu návratu investic nezajímavá. Celkově však firmy investují málo a více než dvě třetiny podniků pak neinvestuje vůbec.

Výsledky průzkumu byly zveřejněny v návaznosti na dnešní konferenci na téma digitalizace průmyslu. "Na konferenci mimo jiné zaznělo, že produktivita průmyslu v posledních dekádách soustavně klesá, když se nyní již pohybuje v jednociferných číslech. V evropských podmínkách si těžko dokážu představit, že bychom tuto efektivitu vylepšili tím, že se budeme snažit ze zaměstnanců dostat více. Proto je naprosto zásadní zaměřovat se na automatizaci," řekl obchodní ředitel společnosti Uiversal Robots Pavel Bezucký.