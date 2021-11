Děti se nejčastěji nakazí chřipkou v dětských kolektivech, ukázal průzkum. 85 % rodičů pak s nimi zůstává doma

Dvě třetiny rodičů potvrzují, že jejich dítě mělo v posledních pěti letech minimálně jednou chřipku. Podle 7 z 10 rodičů si dítě přineslo chřipku ze školky nebo ze školy a ve více než polovině případů nakazilo další členy rodiny. 85 % rodičů muselo s dítětem zůstat po dobu nemoci doma. Více než dvě třetiny rodičů by využily možnost očkování dětí proti chřipce bez jehly.

Podle průzkumu agentury STEM/MARK, který si nechala vypracovat společnost AstraZeneca mezi 820 rodiči, se nejčastěji chřipkový virus přenáší v dětských kolektivech. Škola či školka byla uvedena jako pravděpodobný zdroj nákazy v 70 % případů. Průzkum dále ukázal, že děti dokážou šířit nemoc celkem intenzivně dál i mezi příbuzné. Šest z 10 rodičů dětí, které marodily s chřipkou, totiž potvrdilo, že se od nemocného dítěte doma nakazil i další člen rodiny, většinou to byl rodič či sourozenec.

Nemocné dítě v mnoha případech ovlivní chod celé domácnosti. 85 % rodičů uvedlo, že byli nuceni zůstat s malým marodem doma, což jim mohlo způsobit nepříjemnosti kvůli absenci v práci. I děti se po dobu nemoci musely smířit s jiným režimem, než jsou zvyklé. Nejvíce je ovlivnilo, že nemohly chodit ven s kamarády (39 %), na kroužky (22 %), do školy (16 %) a musely ležet v posteli (13 %). Nejčastěji si podle průzkumu krátily čas sledováním televize (81 %), hraním s hračkami (60 %), kreativními aktivitami, jako je kreslení (39 %), nebo v případě starších dětí surfováním na internetu a sociálních sítích (32 %), ale i učením (31 %).

Polovina dotazovaných rodičů si zvládla s chřipkou poradit během 5 dnů, druhá polovina strávila léčbou 6 a více dnů. Navštívit lékaře se s nemocným dítětem rozhodlo 7 z 10 rodičů, za nutné to nepovažovali většinou mladí rodiče do 29 let. Chřipky u svých potomků se nejčastěji snaží rodiče zbavit volně prodejnými léky v kombinaci s teplým čajem, klidem na lůžku a podáváním vitaminů. Překvapující je, že několik respondentů v průzkumu uvedlo léčbu dětské chřipky pomocí antibiotik, která zabírají pouze na bakteriální infekce, mezi něž chřipka nepatří. V boji s chřipkou mnoho rodičů využívá také známé babské rady. Mezi ty "nejoblíbenější" patří dostatečný odpočinek (95 %), zvýšení pitného režimu (92 %), teplý bylinkový čaj (70 %), konzumace kuřecího vývaru (59 %) a zábaly proti horečce (57 %). 16 % matek a otců se pak domnívá, že za uzdravení jejich potomka může například čaj se zázvorem a citronem, cibule s medem, klid na lůžku nebo poctivé pocení. Téměř polovina rodičů (46 %) je však podle svých zkušeností přesvědčena, že žádný spolehlivý lék na dětskou chřipku neexistuje.



Na základě doporučení odborníků je jedinou spolehlivou prevencí proti dětské chřipce očkování. I když má podle výsledků průzkumu více než polovina dotázaných rodičů (55 %) k očkování kladný postoj, proti chřipce nechala své dítě očkovat nebo to plánuje pouze necelá pětina. Nejčastějším důvodem, proč se rodiče pro očkování rozhodli, byla prevence (44 %), díky které mohou zabránit komplikovanému průběhu chřipky u svých dětí. 12 % rodičů přesvědčilo doporučení dětského lékaře. Více než dvě třetiny rodičů by s očkováním dětí proti chřipce souhlasily, pokud by se vakcína aplikovala jinak než injekčně.

