Dezinfekce prostor? Domácnosti i firmy objevují ozon.

V boji proti koronavirové pandemii pomáhá zásadním způsobem i čištění prostor od virů. Jenže manažeři nemocnic, firem, vedení měst ale i třeba domácnosti si kladou otázku čím a jak dezinfikovat.

Nástup koronavirové pandemie totiž nastavil vysokou laťku na udržení hygienické čistoty. Čištění chemií začíná být nereálné, sehnat dostatek dezinfekčních prostředků už je teď problém i pro stát.

Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí už začátkem března. Přesto dezinfekce dochází. Lidé si dnes dávají na sociálních sítích tipy, který obchod nebo drogerie zrovna nějakou prodává. Navíc ne všechny povrchy jde jednoduše vyčistit dezinfekcí.

Jak nezapomenout na kliku

Nutnost udržení hygienické čistoty zdůraznil i epidemiolog Roman Prymula. Ten tvrdí, že i obyčejný nákup potravin se stává rizikovou záležitostí. Po návratu domů byste měli vše vydezinfikovat.

"Já sám jsem si udělal takovou mikrostudii. Když jsem šel do obchodu, na kolik věcí člověk sáhne. Od dveří, ne všude jsou elektronické dveře, sáhne na košík, různé zboží, regál atd. Těch kontaktů celá řada. Když člověk přinese ten nákup domů, tak bych měl sáhnout v podstatě na tu zevní kliku, ale uvnitř toho bytu by měl udržet čisté prostředím" uvedl Prymula.

"Měl by to někde složit, adekvátním způsobem se omýt, některé ty věci dezinfikovat, kde je problém, a opravdu si dávat pozor, abych nesahal na věci, které kontaminované mohou být, a opravdu se k nim choval jako k potenciálně kontaminovaným. To je jediná šance, jak se nenakazit," dodal Prymula.

Jenže udržet čistotu není jednoduché nejen u nákupu. Důležité je i nezapomínat na vypínače, kliky ale i koberce, záclony nebo i zdi. Řešením pak může být čištění ozonem.

"Ozonizace je považována za účinný postup pro likvidaci bakterií i virů," uvedla mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamunová.

"Ozon dokáže zabíjet viry, bakterie, plísně a alergeny v ovzduší, v prostoru i na těle. Dostane se tam, kam se běžný čistící prostředek nedostane," vysvětluje odborník na ozonové čištění ze společnosti Nejozon.cz David Mikula a dodal. "Využíváme pouze stroje českého výrobce Bioozon." Ozonem lze vyčistit jak kancelářské prostory, obchodní a stejně tak i byty nebo auta. A češi už tento způsob objevili. "V tuhle chvíli se neustále ozyvají další a další zájemci o naše služby. Snažíme se uspokojit všechny, ale kapacity se pomalu vyčerpávají," potvrdil zájem o technologii David Mikula.

"Ozon je nebezpečná látka a musí se s ní podle toho zacházet, tak jako naši školení technici. Po vyčištění je nutné prostory důkladně odvětrat," dodal Mikula.

Firmy i domácnosti

V této chvíli už ozonem čistí napříkad pražský dopravní podnik a i další provozovatelé hromadné dopravy. Dezinfikovat je totiž nutné všechny povrchy, a právě tady si vyzkoušeli, že chemické čištění je neuvěřitelně pracné. Pražský dopravní podnik už dezinfikuje tramvaje, autobusy i metro ozonem. "Je to další z našich preventivních opatření, kterým chceme přispět ke zvýšení komfortu a pocitu bezpečí cestujících," řekl generální ředitel Petr Witowski. Stejně tak k tomuto řešení dospěli i v dalších městech. "OAD Kolín pořídila několik speciálních přístrojů pro takzvané ozonové čištění. Všechny autobusy budou nyní čištěny ozonem. Jde o nejspolehlivější způsob, jak předcházet možnému šíření virů a bakterií," řekl mluvčí společnosti Miroslav Slaný.

Stejně postupují firmy jako je například knihovna v pražských Holešovicích. Ta reagovala na koronavirus novým opatřením. Knihy přijaté od zákazníků dezinfikují ozonem. Pro ozonový generátor teď uvolnili dokonce vlastní kancelář, z níž udělali dezinfekční "ozonovou komoru”.

Nejnáročnějším prostředím na udržení čistoty jsou nemocnice. Spolu s pacienty přichází do ordinací a čekáren i jejich nemoci. Poliklinika Mazurská problém také vyřešila čištění pomocí ozonu. "Ve večerních hodinách bude dezinfikována ozonem," popsal mluvčí radnice Prahy 8 Martin Šalek.

Společnost čistící prostory ozonem potvrdila, že velký zájem vedle obchodních společností mají i domácnosti a menší soukromníci. Všichni věří, že takováto kvalitní služba pomůže bojovat proti koronaviru a jeho přenosu. Zkušenosti pak sděluji všichni podobně. "Technici Nejozon.cz byli parádní, šikovní, skvělí, nemůžu je vynachválit. Díky za celkový přístup, rychlost a perfektní komunikaci. Byli fakt super, klobouk dolů, zvládat takový zapřah," zhodnotila zkušenost za klienty Anna Bajgarova z nábytkařského firmy TON.