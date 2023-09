Digifest představí nejúspěšnější firemní aplikace z Česka

Výběr nejlepších tuzemských aplikací pro menší a střední firmy na jednom místě. Desítky digitálních řešení vybrali pořadatelé druhého ročníku Digifestu, který v říjnu hostí Praha. Cílem je seznámit firmy i veřejnou správu s možnostmi digitalizace, ale též prezentovat Česko jako digitální velmoc.

Na světě existují tisíce byznysových aplikací a firmy nemají šanci se v takovém počtu orientovat. Pořadatelé druhého ročníku Digifestu proto opět sestavili výběr těch nejlepších digitálních řešení pro jednotlivé segmenty, například obchod, nábor zaměstnanců či marketing. Kromě orientace na malé a střední firmy byla klíčovým kritériem též české provenience vystavovatelů, která má podpořit vnímání Česka jako nastupujících digitálních tygrů. "Nechtěli jsme pořádat běžný veletrh pro korporátní klientelu, kde se stovky vzájemně si konkurujících vystavovatelů snaží hlavně prodat. Vybíráme z každého segmentu jediného garanta špičkového řešení, jakousi českou digitální reprezentaci, a klademe důraz spíše na edukaci účastníků a individuální provedení festivalem než na prodej," vysvětluje Tomáš Wiesner z firmy Dáváme, která akci pořádá. Jedná se o jedinou tuzemskou akci tohoto druhu. Digifest je součástí Týdne inovací.

Roboti nejsou jen pro velké firmy

Pořadatelé chtějí přesvědčit menší a střední podnikatele, že vzdor předsudkům není digitalizace doménou pouze velkých firem, ale vhodně zvolené nástroje ušetří práci a zvýší zisk společnosti jakékoli velikosti. Jeden z hlavních partnerů, firma IPEX, která dodává firmám aplikace pro komunikaci se zákazníky a jejich kompletní odbavení, bude mít v rámci Digifestu sérii přednášek a workshopů o tom, jak velké technologie pomáhají i menším hráčům. "Například chatboty, voiceboty a umělou inteligenci si lidé často spojují hlavně s velkými bankami či energetickými giganty, přitom je lze velmi úspěšně a levně využívat i v menších komunikačních centrech," vysvětluje Michal Výskala, vedoucí marketingu IPEXu.

Nejen byznys, ale i nemocnice či veřejná správa

Na digitální řešení postupně přecházejí nejen podniky soukromé sféry, ale i pracoviště veřejné správy, či třeba zdravotnická zařízení. "Krédem by mělo být, aby data neřídila firmy, ale firmy řídily data, a to platí bez ohledu na obor či velikost", říká Jan Pinďák, CEO ve společnosti Cork Solutions, která je autorkou low code platformy Tabidoo, další z klíčových partnerů konference Digifest. V jakémkoli odvětví totiž platí, že nesystémové vedení "z excelových tabulek" je od určitého okamžiku neefektivní, chaotické a podnik nad ním ztrácí kontrolu. "Dodáváme řešení do velkých průmyslových firem stejně jako do zemědělských podniků nebo nemocnic. Právě na Digifestu budeme mj. prezentovat, jak zajistit řešení bez nutnosti programování jak pro komerční zákazníky, tak pro klienty státní správy. Každý si dnes může vytvořit na pár kliků vlastní aplikaci prakticky pro jakýkoli segment," dodává Jan Pinďák.

Poznáte zákazníka a vytipujete pravý okamžik k oslovení

Jedním ze stěžejních témat Digifestu budou firemní data. Digitální aplikace jsou dnes schopny z milionů internetových informací selektovat a analyzovat klíčová data tak, aby z nich vznikl dokonalý profil potenciálního firemního zákazníka. A nejen to, dokážou navíc identifikovat nejvhodnější moment, kdy ho s nabídkou oslovit. "Aplikace vyhledává signály, o kterých klient ví, že mu v minulosti přinesly byznys, a generuje další obchodní příležitosti tak, aby měl maximální šanci na úspěch," vysvětluje Martin Střecha ze společnosti BizMachine, která se specializuje na pomoc podnikům s B2B prodejem. Zbystřit by zde měli technologické firmy, společnosti nabízející softwarová řešení, či třeba prodejci vozidel. "Z externích informací lze například zjistit, že konkrétní firma mění firemní vozy po sto tisíci najetých kilometrech a že se některá z jejích aut právě blíží hranici sto tisícového nájezdu. Čili nabídka dealera aut přijde právě včas. Prodejcům e-shopových řešení pomohou data identifikovat ideálního zákazníka například dle velikosti návštěv e-shopu, technického platformy, na které je e-shop postaven, nebo i objemu prodávaných produktů. Tato data se následně posílají do CRM systémů jednotlivých klientů, " přibližuje Martin Střecha. Jako klíčový partner Digifestu bude BizMachine inspirovat podniky, aby bohatství firemních dat naplno využívaly, ať už patří k velkým, nebo menším hráčům.

Více o Digifestu zde: https://www.digifest.cz/