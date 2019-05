Do Česka opět proudí ropa ropovodem Družba

Do Česka po měsíci opět proudí ropa ropovodem Družba. Dodávky ze Slovenska byly obnoveny v pondělí ve 12.00. Informovala o tom mluvčí státního provozovatele ropovodů Mero Radomíra Doležalová. Zároveň bylo ve stejný čas spuštěno hlavní čerpadlo v přečerpávací stanici Klobouky u Brna, čímž byl zprovozněn ropovod Družba na českém území, uvedla. Doplnila, že ropa, která nyní proudí do ČR, je kvalitativně v pořádku.

Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do Česka, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem, která mohla poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily. Do rafinerie petrochemického holdingu Unipetrol v Litvínově teče od 1. května ropa ze státních rezerv. Stát Unipetrolu poskytl dvě zápůjčky, obě v množství více než sto tisíc tun ropy. Roční kapacita litvínovské rafinerie je téměř šest milionů tun ropy. Ze státních zásob po zmíněných dvou zápůjčkách zůstávají zhruba dvě třetiny.

Unipetrol zatím nechce náklady spojené se záležitostí blíže komentovat. "V otázce případných kompenzací existují různé varianty řešení. V tuto chvíli tyto varianty analyzujeme," odkázal na svoje dřívější vyjádření mluvčí firmy Pavel Kaidl. Podle zdrojů ČTK z petrochemické branže činí celkové náklady Unipetrolu v souvislosti s kontaminovanou ruskou ropou řádově stovky milionů korun - větším nákladům zabránilo to, že díky státním rezervám nebylo třeba litvínovskou rafinerii odstavit.

Analytik společnosti ENA Jiří Gavor upozornil, že může dokonce nastat situace, kdy Unipetrol ropu na doplnění státních zásob pořídí za lepší cenu, než byla v době zápůjček. Zbudou mu tak pouze náklady na zápůjčky jako takové. Náklady s první zápůjčkou ze státních rezerv na začátku května podle informací činily asi 70 milionů korun.

Předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr v pátek uvedl, že ze státních hmotných rezerv Česka, Slovenska, Polska a Maďarska byly během posledního měsíce zatím poskytnuty asi dva miliony tun ropy. "Je dohoda na poměrně precizním monitoringu ropy. V principu na denní bázi budou odebírány vzorky ropy a budou dělány rychlé analýzy," řekl.

Důležité je mít rezervy

"Spuštění ropovodu Družba znamená, že do centrálního úložiště v Nelahozevsi začne okamžitě proudit kvalitní ropa, která byla v systému ještě před zastavením ropovodu. Díky obnovení dodávek ropy nemusí Unipetrol vyčerpat celou druhou zápůjčku ropy z nouzových zásob a plynule přejde na zásobování ropovodem. Z té druhé zápůjčky zatím vyčerpal zhruba dvě třetiny," uvedl dnes. Do Nelahozevsi by podle něho mělo dotéct asi 6300 tun ropy, což je polovina denní spotřeby litvínovské rafinerie.

Doplnil, že při měsíčním výpadku ropovodu Družba se ukázalo, jak je důležité mít v českých rezervách i ropu. "Rafinerie v Litvínově díky tomu nemusela být odstavena z provozu a dál vyráběla pohonné hmoty a další suroviny, které jsou důležité pro český průmysl," dodal Švagr.

Unipetrol v Česku provozuje vedle litvínovské rafinerie rafinerii v Kralupech nad Vltavou. Ruskou sirnou ropu zpracovává však pouze rafinerie v Litvínově. Roční kapacita obou českých rafinerií je dohromady zhruba devět milionů tun ropy. Kralupská rafinerie zpracovává nízkosirné ropy přepravované do Česka z italského Terstu přes Ingolstadt ropovodem IKL, který byl uveden do provozu v lednu 1996. Podle odborníků však lze tuto ropu použít v Litvínově jen velmi obtížně.

Objem ropy dodané do Česka zveřejňoval státní správce ropovodů Mero do doby, než se Unipetrol stal v roce 2015 jediným vlastníkem někdejší České rafinérské. V roce 2014 bylo do ČR dodáno 7,48 milionu tun ropy, z toho ropovodem Družba 3,85 milionu tun.