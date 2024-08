Do Česka přiletěli poslední klienti zkrachovalé cestovní kanceláře Fly Dovolená

Všichni klienti zkrachovalé cestovní kanceláře (CK) Fly Dovolená jsou už zpět v ČR. Zbývajících 67 turistů přiletělo dnes odpoledne do Prahy a večer do Brna. Jejich návrat se obešel bez větších komplikací, řekla ČTK Veronika Honegrová, mluvčí pojišťovny Colonnade, u které byla CK Fly Dovolená pojištěná proti úpadku. V souvislosti s krachem CK podle ní klienti dosud nahlásili přibližně 300 škod.

"Bohužel máme v tuto chvíli hlášeny problémy u dvou rodin, kde přes opakované potvrzení cestovní kanceláře o platnosti původních letenek došlo u ranního letu k problémům s odbavením. Klienti řešili zakoupení letenek samostatně a tyto jim budou proplaceny v rámci nahlášené škody," uvedla Honegrová.

O víkendu se do ČR vrátilo 150 klientů CK Fly Dovolená. V zahraničí by se další už nacházet neměli, řekla Honegrová. "Ve spolupráci s asistenční službou Europ Assistance se v nadcházejících dnech a týdnech budeme intenzivně věnovat registraci a zpracování nahlášených škod, kterých již nyní evidujeme přibližně 300," dodala. Na základě dostupných informací podle ní pojišťovna neměla žádné indicie k tomu, že by CK Fly Dovolená měla finanční problémy.

Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková v pátek ČTK řekla, že zhruba dalších 1100 lidí má zájezd od CK Fly Dovolená koupený, na dovolenou už ale neodletí.

CK Fly Dovolená nabízela dovolenou do Egypta, Turecka, Maroka, Spojených arabských emirátů, Portugalska, Jihoafrické republiky, na Kypr či na Srí Lanku. Jejím jednatelem je Ján Fignár. Založena byla v roce 2019. Její webové stránky aktuálně nefungují.

Fly Dovolená je letos první CK v Česku, která vyhlásila úpadek, informovalo v pátek ministerstvo pro místní rozvoj. Krach letos v červnu oznámila také německá CK FTI Touristik GmbH. Cesty postupně zrušila, v době vyhlášení úpadku s ní v zahraničí byly stovky Čechů.