Do kryptoměn investovalo devět procent Čechů, víc než loni

Do kryptoměn investovalo okolo devíti procent Čechů, což je o jeden procentní bod více než loni. Důvěra v bitcoin a další měny ale poklesla a investici do nich v současnosti zvažuje 14 procent lidí, zatímco loni to bylo 17 procent. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti STEM/MARK.

"Stále platí, že se o kryptoměny více zajímají muži a výrazně častěji do nich také investují. Znalost kryptoměn a zkušenosti s nimi se také liší podle věku a vzdělání. Mladší a vzdělanější vrstva se o kryptoměny zajímá více. Investici do kryptoměn již učinila nebo o ní přemýšlí více než třetina mladých lidí do 29 let," uvedl analytik výzkumu STEM/MARK Ondřej Klubal.

Důvodů, proč za poslední rok mezi Čechy nepřibylo více investorů do kryptoměn, je podle průzkumu několik. Těmi nejčastěji uváděnými jsou nedostatek financí (70 procent) a informací (28 procent). Informací o kryptoměnách se v médiích objevuje poměrně velké množství, málokteré však cílí na investiční chování a často chybí edukativní přístup, který by pomohl méně investičně zkušeným lidem se vstupem na tento trh.

"Inflace v závěru minulého roku meziročně vzrostla o 6,6 procenta a její růst nadále v tomto roce pokračuje. Lidé jsou finančně zatíženi zejména v oblasti pohonných hmot a bydlení (a energií s nimi spojenými), což může být možným vysvětlením finančních obav z investic u velkého množství lidí," dodal Klubal.

I přesto, že za posledních pět let hodnota bitcoinu vzrostla více než 30násobně, výkyvy v posledních dvou letech byly tak markantní, že lidé vnímají kryptoměny jako velmi rizikové. Důvěra v budoucnost kryptoměn je menší, převládá i negativní pohled na jejich potenciál uchovat či zvýšit vloženou hodnotu, a ochránit tak své finance před inflací.

V současnosti mají lidé na výběr několik možností, kde si mohou kryptoměny koupit. Stále se nabízí možnost je těžit na počítači, tuto možnost využívá ale jen šest procent z těch, kteří již někdy investici provedli. Pro Čechy jsou zdrojem kryptoměn zejména kryptoměnové burzy či směnárny (53 procent), využívanými alternativami jsou také kryptoměnové peněženky (20 procent) a klasické burzy či směnárny (12 procent).

Cena bitcoinu se nyní pohybuje kolem 44.160 USD (994.483 Kč), což je skoro o třetinu méně než loni na podzim. "Vývoj kurzu bitcoinu bude mít letos pozitivní trend, očekávám, že letošní rok překoná cenu 100 tisíc dolarů. Lidé nakupují víc a zájem stabilně roste, samozřejmě i na pozadí aktuální války Ruska proti Ukrajině a rostoucí inflaci," uvedl jeden z obchodníků z firmy Bit.plus Martin Stránský.