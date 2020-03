Dopravce GLS ponechává platbu dobírky i v hotovosti.

Zavřené obchody, omezená hromadná doprava a riziko nákazy přesouvají nutné nákupy do e-shopů. Mnoho seniorů již naštěstí on-line nakupování zvládá, nicméně v posledních dnech jsou vyzýváni k tomu, aby při objednávání zboží volili platbu on-line. Někteří dopravci službu dobírka zrušili nebo akceptují pouze platbu bezkontaktní kartou.

Tím se však mohou někteří senioři dostat do nepříjemné situace, protože na toto nejsou technicky připraveni. Společnost GLS dělá maximum možných opatření k ochraně zdraví pracovníků zapojených do provozu přepravní sítě, ale zároveň si je vědoma svojí zodpovědnosti vůči nejohroženější skupině obyvatel. Z tohoto důvodu ve všech zemích, kde balíky na dobírku doručuje, ponechala i možnost platby v hotovosti. Na druhou stranu vyzývá nakupující, aby tuto službu volili jen v nutných případech.

Zatímco on-line kartou běžně platí již čtyři z deseti Čechů (40,2 %), dobírku k placení zboží z e-shopů stále využívá 21,1 % občanů. Kartou na internetu platí především příslušníci mladších generací (53,9 % ve věku od 18 do 26 let), pro které jde o zažitý standard a samozřejmost. Ve věkové skupině 54 až 65 let tento způsob platby však volí jen 27 % lidí. Roli sehrává také místo bydliště. V obcích do 1000 obyvatel využívá platbu na dobírku stále 28,3 % lidí. Údaje vyplývají z průzkumu, který pro balíkovou přepravní společnost GLS zpracovala výzkumná agentura Ipsos.

Počet balíků na dobírku neklesá

GLS v posledních dnech zaznamenává výrazný nárůst objemu přepravovaných balíků. Z nich je stále přes 26 % odesláno na dobírku, která je z pohledu ochrany zdraví kurýrů rizikovější. Jinak probíhá doručení zcela bezkontaktně. "V GLS děláme maximální možná opatření pro ochranu našich kurýrů i zákazníků. Před odjezdem na trasu projde každý kurýr kontrolou zdravotního stavu včetně měření tělesné teploty," říká Pavel Včela, ředitel GLS pro Českou republiku. "Chtěli bychom však ujistit všechny občany, a zejména ty starší generace, že jsme provedli rozsáhlá opatření a jsme připraveni i nadále doručovat balíky na dobírku s možností platby v hotovosti. V takovém případě je ideální připravit si předem přesnou částku," doplňuje Pavel Včela.

V českých e-shopech tak mohou na dobírku nakupovat lidé nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, kde je GLS jediný přepravce, který doručuje balíky na dobírku s platbou v hotovosti. Stejně tak mohou zákazníci i nadále zasílat balíky s dobírkou do Maďarska, Rumunska, Chorvatska nebo Slovinska.

Desatero zodpovědného příjemce v mimořádné situaci:

1) Objednávejte skutečně jen potřebné zboží a svoje objednávky kumulujte.

2) Zboží plaťte předem.

3) V případě karantény využijte možnost doručení na libovolnou alternativní adresu, např. členů rodiny, kteří vás zásobují.

4) Výdejní místa jsou riziková - dochází zde ke kumulaci lidí.

5) Pokud jste v karanténě, informujte o tom kurýra ještě před příjezdem, aby mohl postupovat s maximální obezřetností.

6) Připravte se na přijetí balíku distančním způsobem - rozmyslete se, kam vám může kurýr balíček položit. Kurýr poté odstoupí a nechá vás zkontrolovat neporušenost obalu.

7) Nevyžadujte svůj podpis ve skeneru kurýra - stačí nám příjmení přebírajícího.

8) Pokud je vám zaslán balík na dobírku, použijte při částce do 500 Kč výhradně bezkontaktní kartu. Při vyšší částce mějte připravenu přesnou hotovost.

9) Před příjezdem kurýra si umyjte ruce. V případě nemoci či karantény si vezměte i roušku.

10) Balík ihned nerozbalujte a nechte jej na bezpečném místě "vyvětrat". Vždy si na závěr umyjte ruce.