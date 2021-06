Driverama už má sídlo v Německu a Nizozemí, nabírá 200 dalších zaměstnanců pro pobočky

Driverama, nová online platforma pro výkup a prodej ojetých vozů v západní Evropě, již má nové sídlo v Německu a Nizozemsku. Po úspěšném dubnovém zahájení činnosti také rozšiřuje svůj rostoucí tým, aby byla připravena na spuštění první maloobchodní pobočky v červenci a následnou rychlou geografickou expanzi.

V nových sídlech Driveramy působí obchodní a projektoví manažeři společnosti, kteří připravují start maloobchodních aktivit. Města, kde sídlí ústředí společnosti pro jednotlivé země, byla pečlivě vybrána tak, aby odrážela sofistikovanou a špičkovou technologickou nabídku společnosti Driverama. Nové kanceláře Driverama otevřela v centru Mnichova, města s dlouhou historií automobilové výroby, a v Amsterdamu, který je centrem technologických startupů i zavedených technologických společností, včetně nizozemského ústředí Google.

Driverama již vybudovala špičkový tým více než 80 zkušených profesionálů, a má v plánu najmout dalších 200 zaměstnanců, kteří budou klíčoví pro zahájení maloobchodního provozu v Německu za několik týdnů. Společnost Driverama, která se chce odlišit od své konkurence zásadním zaměřením na vysoký standard péče o klienty, vytvořila nové pozice jako je "Car Genius", "Customer Happiness Manager" a "Delivery Buddy", jejichž cílem je milionům zákazníků po celém kontinentu přinést spravedlivější, transparentnější a snadnější způsob nákupu a prodeje ojetých vozů.

Stanislav Galik, předseda představenstva společnosti Driverama, uvedl: "Jsme nadšeni, že můžeme oznámit zahájení provozu našich nových centrál v Mnichově a Amsterdamu, dvou pro nás velmi důležitých měst. Je to pro nás důležitý milník při přípravě na zahájení maloobchodních aktivit. Dalším krokem je nyní nábor špičkových talentů pro celé spektrum našich aktivit - od IT specialistů a špičkových odborníků na datovou analýzu, až po projektové manažery a "automobilové génie" - tedy kolegy, kteří budou mít znalosti, nadání a dovednosti potřebné k tomu, aby našim zákazníkům zajistili skutečně jedinečný zážitek z nákupu a prodeje jejich vozů."

Čerstvě přijatý "Car Genius", Simon Sperl, vysvětluje, co jeho nová role obnáší: "Můj úkol je jednoduchý - starám se o to, aby byl zákazník spokojený s celým procesem prodeje či nákupu už od prvního kontaktu až do odjezdu z mikropobočky. Nejpodstatnější je, aby vše proběhlo hladce a férově. Zákazník musí mít o vozidle k dispozici veškeré informace, které potřebuje. Když auto naopak vykupujeme, je mým úkolem vůz pečlivě zkontrolovat a zdokumentovat."

První pobočku, která zahájí výkup vozů, plánuje Driverama otevřít v červenci v Německu.

Driverama je nejnovější online platforma pro výkup a prodej ojetých vozů v západní Evropě. Činnost zahájí v Německu s více než 5 000 vozidly na skladě. Během roku chce expandovat na 11 západoevropských trhů a stát se vůbec prvním obchodníkem s ojetými vozy bez hranic. Driverama je nová značka, koncept a obchodní subjekt, který byl spuštěn a vyvinut společností AURES Holdings. Kombinuje to nejlepší ze všech kanálů v maloobchodu s ojetými vozy - téměř třicet let zkušeností, know-how a fyzickou infrastrukturu sítě autocenter AAA AUTO, moderní datovou analýzu a aplikace s prvky strojového učení, umělé inteligence, včetně vlastních algoritmů pro vyhledávání nejvýhodnějších nabídek vozů.