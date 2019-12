Druhá největší výhra ve Sportce. Manželé si odnesli 250 milionů

Druhou nejvyšší výhru v historii Sportky 250,9 milionu korun si dnes vyzvedli manželé ze Středočeského kraje. Výherní tiket podal muž v tabákovém stánku. Čísla nechal vybrat náhodně terminálem Sazky. O výhře se dozvěděl až druhý den po losování na konci svojí pracovní směny, sdělil ČTK mluvčí Sazky Václav Friedmann.

Výhra padla ve středu 13. listopadu. Podle dřívější zprávy Sazky výherce vsadil plný tiket deseti sloupců s náhodně vybranými čísly. Ta výherní byla 3, 5, 7, 8, 25 a 29. "Pokud by výherci přijeli jen o dva týdny později, museli by státu odevzdat téměř 38 milionů korun. Od 1. ledna totiž vchází v platnost daň, která sázejícím nařizuje zaplatit z milionových výher 15 procent do státní pokladny, a to bez ohledu na to, kdy byla sázka uzavřena," uvedl Friedmann.

Výherci podle něj hodlají i nadále zůstat v současném zaměstnání. Ze získaných peněz chtějí v první řadě splatit hypotéku a jiné finanční pohledávky. "O dalších plánech se budou teprve pečlivě rozhodovat, nicméně už nyní jsou si jisti, že chtějí pravidelně přispívat na dobročinné účely," doplnil Friedmann.

Kromě druhé nejvyšší výhry navíc manželé získali zhruba 20.000 korun za výhru ve třetím pořadí z jiného losování.

Sportka se poprvé losovala 22. dubna 1957. Maximální možná výhra byla ze začátku 40.000 korun, v roce 1961 byla dokonce přechodně snížena na 15.000 korun. Od roku 1963 to bylo 80.000 korun, od roku 1965 pak 200.000 korun. Ke každému ze 49 čísel byl přiřazen jeden konkrétní sport podle abecedy. Jedničku měly boby, například fotbal měl číslo 14, hokej 19.

Nejvyšší výhra ve Sportce padla v září 2013 na Chrudimsku. Výherce pomocí náhodných tipů získal 399,9 milionu korun. "Zatímco na konci 60. let by lidé na maximální výhru vydělávali 105 měsíců, v roce 2013 by člověk s průměrným platem musel teoreticky šetřit 1326 let," uvedl již dříve Friedmann.

Od října 2014 se dá u Sazky sázet také evropská loterie Eurojackpot. Už v květnu 2015 v ní sázkař z Pardubického kraje vyhrál 2,466 miliardy korun. To je suverénně nejvyšší výhra, která byla v Česku dosažena. Letos v červnu vyhrál další sázkař zhruba o miliardu méně.