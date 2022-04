Důsledky války na Ukrajině pociťuje podle průzkumu většina českých podniků

Přímé i nepřímé negativní důsledky války na Ukrajině pociťuje dva měsíce po vypuknutí konfliktu většina českých podniků. Zatímco v březnu víc než polovina firem dopady na svůj provoz teprve vyhodnocovala, teď už většina z nich podniká konkrétní opatření. Firmy vedle snižování provozních nákladů či úprav ceníků například mění investiční plány nebo exportní strategii. Vyplývá to z průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR, který se uskutečnil od 8. do 22. dubna mezi stovkou podniků.

Podniky nadále trápí především rostoucí ceny energie a surovin a nedostatek materiálů potřebných k výrobě. Přibývá také firem, které mají kvůli vzrůstajícím nákladům na podnikání problém s financováním. "Ceny energie jsou jedním z nejpalčivějších problémů firem. Dokazují to i investiční plány podniků na letošní rok. Do úspor energie chce letos investovat 62 procent firem. Pro třetinu z nich je to dokonce investiční priorita. Firmy očekávají, že takové investice jim náklady na energie do budoucna sníží," uvedl hlavní ekonom svazu Bohuslav Čížek.

Investiční aktivita firem bude ale podle průzkumu letos menší, než se předpokládalo. Z části za to může zejména vysoká inflace. Právě kvůli ní více než 60 procent podniků objemově omezí investice, které tak firmám neumožní plně pokrýt investiční plány.

"Zároveň se na investicích podepisuje i celková ekonomická situace firem. Podniky za sebou mají dva náročné roky pandemie a bojují se zdražováním či nedostatkem některých vstupů. Až 40 procent podniků letos navíc očekává meziroční pokles zisku," upozornil Čížek,

Pozitivní zprávou je, že aktuální situace zatím příliš neovlivnila plány firem investovat do výzkumu a vývoje. Firmy si uvědomují prospěšnost a dlouhodobost inovačních projektů, proto se přes všechny úspory snaží investice do výzkumu a vývoje zachovat. Pomoc v podobě příznivějších podmínek pro investice by ale uvítaly od státu. "Stát by firmám mohl částečně pomoci prodloužením zrychlených daňových odpisů a spuštěním jednotlivých výzev Národního plánu obnovy nebo operačních programů. Zároveň by neměl omezovat prostředky na aplikovaný výzkum," podotkl Čížek.

Čtvrtina firem kvůli válce na Ukrajině a geopolitické situaci také zvažuje o změně své exportní strategie, případně už ji změnila. Většina z nich se chce více zaměřit na státy Evropské unie, podniky by ale rády častěji exportovaly také třeba do Asie nebo Severní a Jižní Ameriky. "I když naše orientace na EU trvá, měli bychom se snažit hledat další možnosti i mimo ni. Ve Svazu průmyslu a dopravy proto průběžně jednáme s ministry o podnikatelských návštěvách dalších lokalit, které jsou exportně zajímavé. Je to především jihovýchodní Asie, zbytek postsovětského prostoru, Jižní a Severní Amerika nebo Afrika. Do těchto oblastí by měl stát také soustředit institucionální podporu exportérů," doplnil ředitel sekce mezinárodních vztahů svazu Lukáš Martin.