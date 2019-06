Duty free shopy na letišti asi získá firma Lagardére

Provoz všech 24 duty free shopů, tedy bezcelních obchodů, na Letišti Václava Havla v Praze asi získá za osm miliard korun na deset let firma Lagardére Travel Retail z pařížské skupiny Lagardére. Letiště to oznámilo v tiskové zprávě. Ostatní účastníci koncesního řízení se ještě mohou v příštích dnech proti výsledku tendru odvolat. Letišti loni meziročně stouply tržby z neleteckého obchodu, do něhož patří duty free i ostatní obchody či parkoviště, skoro o desetinu na 2,5 miliardy. Tvoří asi 30 procent celkových tržeb letiště.

Pronajímaných 24 bezcelních obchodů má plochu téměř 4400 metrů čtverečních. Součástí smlouvy byla i nová plocha Aelia Duty Free, tzv. walk through zóna, kterou již nyní Lagardére provozuje. Obchodní jednotky, které byly předmětem tendru, budou vítězné firmě předány 1. ledna 2020. Poté začne přestavba obchodů za provozu. Část prostor bude cestujícím znovu k dispozici koncem března příštího roku a všechny mají být otevřeny nejpozději do 30. června 2020.

Nadnárodní Lagardére v koncesním řízení soupeřila se švýcarskou skupinou Dufry a německým Heinemannem. O vítězi podle letiště rozhodovala z jedné poloviny nabízená výše nájemného a z druhé poloviny kvalita služeb. Lagardére nabídla třeba personál se širokými jazykovými znalostmi s důrazem na asijské jazyky, důraz na online prodej či věrnostní portál. V obchodech bude Lagardére prodávat zboží 767 značek, z toho 140 značek bude nových. Přes 80 značek bude lokálních a zhruba 90 produktových řad bude k dostání pouze na letišti.

Nový nájemce bezcelních obchodů by měl podle předsedy představenstva Letiště Praha Václava Řehoře pomoci k tomu, aby se neletecké výnosy letiště, tedy právě třeba tržby z obchodů, vyrovnaly výnosům z leteckých služeb. Zatím podle Řehoře tvoří tržby z neleteckého obchodu asi 30 procent ročních výnosů letiště. Tržby letišti loni meziročně vzrostly asi o sedm procent na 8,45 miliardy korun a počet cestujících vzrostl o téměř desetinu na 16,8 milionu.