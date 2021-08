Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny je nejníže za tři měsíce

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v srpnu prudce zhoršila a dostala se nejníže za tři měsíce. Dolů ji poslaly obavy z možných uzávěr ekonomiky, které by mohly nastat na podzim a dál pokračovat. Ukázaly to výsledky průzkumu, které v pondělí zveřejnila společnost Sentix. Její index důvěry se snížil na 22,2 z červencových 29,8 bodu.

Analytici v anketě agentury Reuters počítali jen s mírným poklesem hodnoty indexu. V průměru se domnívali, že klesne na 29 bodů.

Dílčí index, který hodnotí očekávání do budoucna, klesl třetí měsíc po sobě a je nejníže od března 2020. Index hodnotící současnou situaci se ale po šesté za sebou zvýšil - je teď nejvýše od října 2018.

"Evropská ekonomika roste, ale tempo se významně snižuje," řekl šéf Sentixu Patrick Hussy.

Ekonomika eurozóny se ve druhém čtvrtletí zvýšila o dvě procenta po poklesu o 0,3 procenta v prvních třech měsících roku. V meziročním srovnání hrubý domácí produkt (HDP) v eurozóně vzrostl o 13,7 procenta.

Hospodářské vyhlídky však podle analytiků zůstávají nejisté, protože v řadě zemí v posledních týdnech roste počet případů nákazy koronavirem, a to v důsledku nakažlivější mutace delta.

"Rostou obavy, že od podzimu by se mohly zvyšovat počty nakažených a mohly by znovu zatížit ekonomiku," řekl Hussy. Sentix se dotazoval 1070 investorů od 5. do 7. srpna.