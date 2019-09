Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny překvapivě vzrostla

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v září překvapivě zvýšila. Investoři jsou optimističtější ohledně budoucího vývoje, hodnocení současné situace je však nejslabší od začátku roku 2015. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti Sentix.

Index důvěry se v září zvýšil na minus 11,1 bodu ze srpnových minus 13,7 bodu. Analytici přitom v anketě předpovídali pokles indexu na minus 14 bodů.

Dílčí index ekonomických vyhlídek vzrostl na minus 12,8 bodu ze srpnových minus 20 bodů. Dílčí index hodnotící současné podmínky však zaznamenal již čtvrtý pokles za sebou a sestoupil na minus 9,5 bodu, tedy na nejnižší úroveň od ledna 2015.

Společnost Sentix v souvislosti se zlepšenými očekáváními poukázala na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa signalizující určitý pokrok při řešení obchodního konfliktu mezi Spojenými státy a Čínou, tedy dvěma největšími ekonomikami světa. Výkonný ředitel firmy Manfred Hübner nicméně upozornil, že po "špatných zkušenostech s tweety amerického prezidenta Trumpa" se nelze na jeho slova o pokroku příliš spoléhat.

"To, co zbývá, je Evropská centrální banka, od které investoři na nadcházejícím zasedání očekávají skutečné zázraky," uvedl Hübner. ECB bude o nastavení měnové politiky rozhodovat ve čtvrtek. Banka v létě signalizovala, že by mohla podpořit ekonomiku dalším snížením úroků či novými nákupy dluhopisů. Hospodářský růst v eurozóně ve druhém čtvrtletí zpomalil o polovinu na 0,2 procenta z 0,4 procenta v prvním kvartálu.