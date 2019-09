Důvěra v českou ekonomiku je nejnižší za pět let

Důvěra v českou ekonomiku v září klesla ve srovnání se srpnem o jeden bod na 94,6 bodu, a je tak nejnižší za zhruba pět let. V případě podnikatelů se důvěra snížila o 0,7 bodu na 92,9 bodu, u spotřebitelů to bylo o 1,8 bodu na 103,3 bodu. Oznámil to v úterý Český statistický úřad (ČSÚ). Proti loňskému září je důvěra spotřebitelů i podnikatelů nižší.

Mezi podnikateli se důvěra v ekonomiku snížila o 0,9 bodu v obchodu a o 1,6 bodu u služeb. Naopak v průmyslu se už počtvrté za sebou nezměnila, stejná zůstala rovněž ve stavebnictví.

"V září výsledky konjunkturálních průzkumů nepřinesly žádná překvapivá zjištění. Důvěra podnikatelů napříč sledovanými odvětvími je stabilní, podniky dobře hodnotí zejména svou současnou situaci," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst. Přesto je podle něj možné pozorovat, že výsledky jsou dlouhodobě ovlivněny vysokou mírou nejistoty respondentů. "Lze proto zatím těžko odhadovat, jak se podnikatelská nálada bude v příštích měsících nadále vyvíjet," dodal.

Nejnovější ukazatelé důvěry by ale podle ekonoma ČSOB Petra Dufka neměly vést ani k výraznějšímu přehodnocování investičních záměrů firem ani spotřebitelského chování.

Zpomalení růstu ekonomiky

"Celkový vzkaz z průzkumu za letošní září a obecně za celé třetí čtvrtletí lze shrnout tak, že růst české ekonomiky zpomaluje, nejde ale o nic dramatického a vlastně ani překvapivého," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

U průmyslových podniků je důvěra už čtyři měsíce na 90,3 bodu. Průmyslníci tak nadále zůstávají nejpesimističtější ohledně vývoje ekonomiky za posledních šest let. Proti srpnu se snížilo hodnocení zahraniční poptávky. Podnikatelé v průmyslu očekávají v příštích třech měsících neměnné tempo růstu výroby. Očekávání vývoje zaměstnanosti jsou rovněž stejná.

Ve stavebnictví stagnuje důvěra podnikatelů na 101,8 bodu. Hodnocení poptávky po stavebních pracích se meziměsíčně mírně snížilo. Hodnocení současné celkové ekonomické situace je ale naopak vyšší. V následujících třech měsících stavaři stejně jako průmyslníci téměř neměnné tempo růstu stavební činnosti.

V obchodu je důvěra na 95,1 bodu. Podnikatelé hodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci stejně jako v srpnu. Stav zásob zboží na skladech se zvýšil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro nadcházející tři i šest měsíců jsou přibližně stejná.

Ve službách, kde je důvěra na 94,2 bodu, se hodnocení současné celkové poptávky snížilo. Očekávání pro další tři měsíce jsou ale také téměř neměnná.

Spotřebitelé mají vyšší obavy ze zhoršení jejich ekonomické situace v příštích 12 měsících. "Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se téměř nezměnily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti zůstaly také téměř stejné jako v srpnu," uvedli statistici. Mírně se snížily obavy ze zdražování.