Dynamické fondy loni v průměru ztratily 10,9 procenta, vyvážené 6,2 procenta

Většina účastnických fondů doplňkového penzijního spoření loni prodělala. Dynamické fondy uzavřely rok 2022 průměrně s výsledkem minus 10,94 procenta, vyvážené minus 6,24 procenta. Konzervativní fondy se zhodnotily v průměru o 0,37 procenta. Ve čtvrtek o tom informovala Asociace penzijních společností. Ani konzervativní fondy tak zdaleka nepřekonaly inflaci, která byla loni v průměru 15,1 procenta.

U penzijního spoření je podle asociace důležitá dlouhodobost, za deset let existence jsou v doplňkovém připojištění nejziskovější dynamické fondy s průměrným ročním výnosem čtyři procenta. Zvládají tak v průměru každoročně porážet inflaci i poté, co v minulém turbulentním roce dosahovala poprvé od devadesátých let dvouciferné hodnoty.

Penzijní spoření má za sebou kvůli špatné ekonomické situaci rok, kdy fondy s akciovou složkou uzavíraly v červených číslech. Z propadu se ale oběma typům fondů, tedy dynamickým i vyváženým, postupně od třetího kvartálu do konce loňského roku dařilo dostávat, a tedy i odmazávat ztrátu.

"Loňský rok ovlivnila válka na Ukrajině, která znejistila trhy, a v první polovině roku negativně poznamenala především akciová portfolia penzijních společností. Situace se ale postupně začala zlepšovat a v posledním kvartálu jsme zaznamenali silný růstový trend, který dokázal velkou část ztrát odmazat. První dny nového roku pak naznačují, že by tento pozitivní trend mohl pokračovat i letos," uvedl prezident asociace Aleš Poklop.

Loňské propady na trzích byly pro penzijní společnosti podle něj i pozitivní. Podařilo se totiž výhodně nakoupit jak na akciových, tak především na dluhopisových trzích, které nabízely po dlouhé době dluhopisy s velmi zajímavým zhodnocením. "U produktů, jakým je i spoření na penzi, je zásadní dlouhodobost. Světová ekonomika prochází více i méně úspěšnými obdobími, ta úspěšná ale převažují a vytvářejí zisk i potřebnou rezervu pro horší časy. Dynamické fondy například předloni v průměru 16,79 procenta vydělaly," připomněl.

Na důchod se státním příspěvkem si v účastnických fondech chce zhodnotit úspory přibližně 1,6 milionu lidí. Výsledky starých transformovaných fondů penzijního připojištění, kde si na důchod stále spoří 2,8 miliony lidí, budou známé až na jaře.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízejí možné vyšší zhodnocení.

Lidé se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994. Z původních 44 fondů jich zbylo devět. Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) loni uvedl, že penzijní spoření je třeba modernizovat tak, aby zajišťoval pro střadatele vyšší výnosnost a současně bezpečnost.