E-commerce se opět vrací k udržitelnému růstu. Obchodníky přesto značně trápí přeplněné sklady

Česká e-commerce se vrací k přirozenému růstu jako před pandemií, prodejci se však potýkají s nadměrnými skladovými zásobami. Ty vážou velké finanční prostředky, což může pro některé obchodníky značit problém, jak uvádí společnost Upgates, přední dodavatel e-shopových řešení. Spotřebitelská poptávka totiž stagnuje, nejvíce u volnočasového zboží, notebooků a tabletů. Prodejci se teď častěji upínají ke slevám a sami zákazníci hledají výprodejové zboží, mají i větší zájem o splátkový prodej.



Situace na trhu e-commerce se v současnosti vrací do stavu, v jakém byla v roce 2019, tedy ještě před vypuknutím pandemie v Česku. "Ve skutečnosti je trh dokonce lehce nad hodnotami z roku 2019, takže se postupně vrátil k udržitelnému růstu. Pokud bychom si odmysleli covidová léta, celý trh pokračuje ve svém přirozeném rozvoji," říká Martin Pech, obchodní ředitel společnosti Upgates.



Přeplněné sklady brzdí peněžní toky

Internetoví obchodníci se potýkají s velkým množstvím zásob. Aktuálně odbyt není tak intenzivní jako v posledních dvou letech, a proto mají e-shopaři plnější sklady, než by si přáli. Je to stále ještě přetrvávající důsledek narušení rovnováhy v e-commerce v souvislosti s covidem. V době výpadků dodavatelských řetězců se totiž masivně zásobovali. Ve zboží se tak internetovým obchodům zbytečně vážou velké finanční prostředky. A nejedná se pouze o českou e-commerce, situace platí napříč Evropou. "Plné sklady prodejcům narušují peněžní toky, a tak musí zákazníky přesvědčovat častějšími slevami. Problémy se mohou dotknout zejména velkých hráčů, kterým se během pandemie nebývale dařilo," vysvětluje Martin Pech.

A také spotřebitelé jdou slevám naproti, což potvrzuje Michal Sádecký z obchodu GIVE.cz, kde zaznamenali masivní nárůst ve vyhledávání slevových výrazů jako "výprodej elektrokol". Obzvláště tento dopravní prostředek u nás v poslední době získává na oblibě. Velké procento lidí je ale přesvědčeno, že elektrokola jsou nepřiměřeně drahá, jak vyplývá z výzkumu agentury Median pro společnost Bosch eBike Systems. Třetina respondentů ale elektrokolo vnímá jako prostředek pro úsporu peněz za benzín a naftu při cestách do práce.



O volnočasové zboží nejeví Češi takový zájem

Mnohé z obchodníků, kteří se adaptovali na ohromnou prodejní covidovou vlnu, teď zřejmě čekají úskalí. Projeví se především ve volnočasovém segmentu, kde aktuální odbyt již není tak enormní jako během pandemie. Částečně se dotkne i zboží v kategorii elektroniky, kde nyní segment tabletů a notebooků úplně stagnuje. V době distanční výuky býval o tyto produkty mimořádný zájem, který teď už opadl.

Výkyv v preferencích spotřebitelů je nyní značný, dosud byla poptávka rovnoměrná. "V době, kdy se tolik nemohlo cestovat, museli lidé měnit své plány. Ti, kdo chtěli nakoupit volnočasové artikly jako stany, brusle nebo tablety až v roce 2022, se rozhodli udělat tak o rok dříve. Obvykle by se poptávka rozložila více rovnoměrně, nicméně v současnosti je zájem značně snížený," uvádí Martin Pech.



Zájem o nákupy na splátky raketově roste

S ohledem na dnešní ekonomickou situaci mají lidé obrovský zájem o splátkový prodej a třeba internetový obchod GIVE.cz uvádí až čtyřnásobný nárůst využití této platební metody. "V současné době evidujeme zvýšený zájem o možnost nákupu na splátky. Počet takových objednávek je čtyřikrát větší než dříve. Svůj podíl na tom nejspíš má i benefit bezúročnosti," říká závěrem Michal Sádecký.